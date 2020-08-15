به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پس از آنکه در تحمیل قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به جامعه بین‌الملل، ناکام ماند؛ علاوه بر بیانیه‌ای که در انتقاد از عملکرد دیروز شورای امنیت ارائه داد؛ در حساب کاربری توئیتر نیز مراتب دلخوری خود را اعلام کرد.

وی در پیام توئیتری خود مدعی شد: شورای امنیت با این اقدام خود به بزرگترین دولت حامی تروریسم فرصت خرید و فروش تسلیحات کشنده را داد و خواستِ کشورهای خاورمیانه را نادیده گرفت.

اما وزیر خارجه آمریکا از این هم پیشتر رفت و برای جبران آبروی از دست رفته، مدعی شد: آمریکا به تلاش خود ادامه می‌دهد تا این اشتباه (شورای امنیت) را اصلاح کند.

پمپئو قبل از اعلام نتیجه رأی گیری شورای امنیت هم گفته بود: وقتی نتیجه [رأی گیری] را ببینیم، تصمیم می‌گیریم که چطور به جلو حرکت کنیم. ما به هیچ عنوان قصد نداریم اجازه دهیم این تحریم تسلیحاتی منقضی شود.

قطعنامه پیشنهادی و ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت با ۱۱ رأی ممتنع و دو رأی مخالف در برابر تنها دو رأی موافق، از تصویب بازماند؛ اتفاقی که تلاش‌های چندماهه واشنگتن برای جلب حمایت کشورهای عضو شورای امنیت (دائم و غیردائم) از تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی علیه ایران را یکسره برباد داد.