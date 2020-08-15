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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۴

در تلاش برای جبران شکست؛

پمپئو: اشتباه شورای امنیت را اصلاح می‌کنیم!

پمپئو: اشتباه شورای امنیت را اصلاح می‌کنیم!

وزیر خارجه آمریکا در پیامی توئیتری مدعی شد دست از تلاش برای جبران آنچه به زعم وی اشتباه شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است؛ برنخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پس از آنکه در تحمیل قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به جامعه بین‌الملل، ناکام ماند؛ علاوه بر بیانیه‌ای که در انتقاد از عملکرد دیروز شورای امنیت ارائه داد؛ در حساب کاربری توئیتر نیز مراتب دلخوری خود را اعلام کرد.

وی در پیام توئیتری خود مدعی شد: شورای امنیت با این اقدام خود به بزرگترین دولت حامی تروریسم فرصت خرید و فروش تسلیحات کشنده را داد و خواستِ کشورهای خاورمیانه را نادیده گرفت.

اما وزیر خارجه آمریکا از این هم پیشتر رفت و برای جبران آبروی از دست رفته، مدعی شد: آمریکا به تلاش خود ادامه می‌دهد تا این اشتباه (شورای امنیت) را اصلاح کند.

پمپئو قبل از اعلام نتیجه رأی گیری شورای امنیت هم گفته بود: وقتی نتیجه [رأی گیری] را ببینیم، تصمیم می‌گیریم که چطور به جلو حرکت کنیم. ما به هیچ عنوان قصد نداریم اجازه دهیم این تحریم تسلیحاتی منقضی شود.

قطعنامه پیشنهادی و ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت با ۱۱ رأی ممتنع و دو رأی مخالف در برابر تنها دو رأی موافق، از تصویب بازماند؛ اتفاقی که تلاش‌های چندماهه واشنگتن برای جلب حمایت کشورهای عضو شورای امنیت (دائم و غیردائم) از تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی علیه ایران را یکسره برباد داد.

کد مطلب 4998601
مریم خرمایی

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    نظرات

    • نوید IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      0 6
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      آقای پمپ آب بیچاره! با حرفات یاد حیوانی می افتم که پدر بزرگم در مزرعه اش داشت هر چی با سنگ دورش می کردیم باز پارس می کرد پس اینقدر پارس کن تا پارس دونت پاره شود انشالله. ههههههه
    • مجید IR ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      2 0
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      اگر زمانی که از برجام خارج میشدی تمام کشورهای عضو دائم شوراامنیت جلو زیاد خواهی شما ایستادگی می‌کرد الان اینقدر روت زیاد نمیشد بخاهی زبون درازی کنی
    • احمد IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      1 0
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      نه بابا شما اصلا غیرقانوتی بدنیا اومدید وکشور سرخپوستان را تصرف کردید جامعه جهانی باید شما را اصلاح کند
    • عبدالحسین نعامی AE ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      1 4
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      سلام پمپئو غلط کرد هیچ غلطی نمی تواند کند این حرف امام خمینی ره بود امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند مرگ بر امریکا مرگ بر اسرائیل مرگ برانگلیس مرگ بر منافقین درود بر خامنه ای
    • AE ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      1 1
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      باید به دیپلمات های ایرانی تبریک گفت.ماشالله اقای ظریف وتیم همراه .تمامی گروه های داخل حکومت .همانطور که انتقاد میکنند وقتی کار خوبی صورت میگیرد باید همراهی و نمایند.
    • الهی IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      1 0
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      ترامپ و وزیر خارجه آن بزرگترین تروریسم بین الملل است
    • وحید جزایری US ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      0 0
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      الهی شکر از رو برو انگل جامعه جهانی
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      2 0
      پاسخ
      گاوی مثل ترامپ باید دوربریاش پمپئو گوساله باشه
    • حرف حساب DE ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند شما ها را که به مردم دنیا و مردم ایران زور میگید
    • عباس طهماسبی FR ۰۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 6
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      آمریکا در مقابل مردمش خواست کاری کند که نشد وبرای آنکه رای مردمش را بدست بیاورد میخواهد سیستم ماشه را فعال کند غافل از این که اگر چنین کاری کند ما عملا دست به ماشه میشیم
    • IR ۰۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 0
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      آمریکا فکرکرده مردم دنیا کورندکه داعش وحشی و تروریست را همینهادرعربستان پرورش داده وبه جان عراق و سوریه انداختن!!همین آمریکای تروریست 8سالِ پیش بازی کال آف دیووتی رابرای جنگ با عراق و سوریه درست کرد.
    • ایرج IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
      0 0
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      مرگ بر امریکا

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