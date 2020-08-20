به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا هادی افزود: در راستای اجرای تصویبنامه مورخ ۹۹.۴.۱۵ هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف وضعیت دستگاههای استخراج رمزارز موجود در کشور، امکان ثبت مشخصات هویتی و نیز تعداد، نوع و مدل دستگاههای ماینر از تاریخ ۲۷ مردادماه در سامانه بهینیاب فراهم شده است.
وی ادامه داد: همه دارندگان دستگاههای مذکور، یک ماه فرصت دارند از طریق لینک خود اظهاری ایجادشده در صفحه اصلی سامانه بهینیاب، نسبت به ثبت این مشخصات اقدام نموده و حقوق و عوارض دولتی که با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال تعیین و پیشبینی در سامانه است را پرداخت نمایند.
مدیرکل دفتر امور طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: دستگاههایی که تاکنون بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند صرفاً از طریق تکمیل فرم خود اظهاری و مشخص نمودن نحوه و مکان استفاده از این دستگاهها میتوانند وارد چرخه فعالیت قانونی شوند.
هادی ادامه داد: پیشنویس آئیننامه اجرایی طرح خود اظهاری، موضوع بند ۵ مصوبه هیأت محترم دولت نیز در وزارت صمت تهیه شده و جهت بررسی و تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شده است و جلسات بررسی و تصمیمگیری در این حوزه در حال برگزاری است.
وی همچنین گفت: با توجه بهدستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری استخراج رمز ارز، صدور مجوز صرفاً در شهرکهای صنعتی، مناطق آزاد تجاری و نیروگاههای جدیدالاحداث میسر بوده و نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
هادی در خصوص اعتبار مجوزهای صادره اضافه کرد: مدت اعتبار جوازهای تأسیس صادره در حوزه رمز ارز شش ماه بوده و صرفاً در صورت احراز پیشرفت فیزیکی برای یک بار و به مدت شش ماه تمدید خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور طرحها عنوان کرد: تاکنون تعداد ۶۴۶ فقره جواز تأسیس و ۲ فقره پروانه بهرهبرداری در این حوزه صادر شده است که پیشبینی میشود با انجام فرایند خود اظهاری تعداد مجوزهای صادره افزایش داشته باشد.
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