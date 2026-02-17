به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز دوشنبه شب در حاشیه بازدید میدانی از چند واحد صنعتی و تولیدی دشتستان اظهار کرد: در این شهرستان ۱۱۵ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و ۱۲۹ واحد نیز دارای جواز تأسیس هستند که هم‌اکنون در مراحل ساخت، تأمین ماشین‌آلات و آماده‌سازی برای دریافت پروانه بهره‌برداری قرار دارند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از این بازدیدها، بررسی نزدیک مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی است، افزود: در شرایط کنونی، چالش‌هایی همچون تأمین انرژی، مواد اولیه، منابع بانکی و سرمایه در گردش، بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی را با مشکلاتی مواجه کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی این بازدیدها با رویکرد مسئله‌محوری انجام شده است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با حضور میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان حوزه تولید، مسائل به‌صورت دقیق شناسایی شود و مواردی که در سطح استان قابل حل است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و مرتفع شود.

کشاورز ادامه داد: در جریان این بازدیدها از واحدهای صنعتی فعال در زمینه تولید مسواک، گوش‌پاک‌کن، محصولات بهداشتی شامل دستمال کاغذی و نوار بهداشتی، محصولات آرایشی و بهداشتی، سیم و کابل و لوله پلی‌اتیلن بازدید به‌عمل آمد و مسائل و نیازهای هر یک به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین از بازدید یک طرح صنعتی با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: این طرح به‌زودی تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید و در حوزه فرآوری و بسته‌بندی انواع قهوه فعالیت می‌کند که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی دشتستان داشته باشد.

مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به روند پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرد: بخشی از این مسائل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله بانک‌ها، شرکت‌های تأمین آب و برق، محیط زیست و دستگاه‌های متولی زمین مطرح و برای آن‌ها مصوبات لازم اخذ می‌شود.

وی افزود: بخشی دیگر از مشکلات، ماهیت ملی دارد که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت‌های تخصصی از جمله معاونت صنایع عمومی و معاونت ماشین‌آلات پیگیری می‌شود و موارد خارج از اختیارات وزارت صمت نیز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مطرح خواهد شد.

کشاورز در پایان ابراز امیدواری کرد : با تدوین مأموریت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی مبتنی بر مسئله‌محوری، گام‌های مؤثری در مسیر رفع موانع تولید و حمایت عملی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان بوشهر برداشته شود.