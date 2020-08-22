جعفر اصلانی فوق تخصص ریه و متخصص داخلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توضیح در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و امکان برگزاری مراسم‌های عزاداری گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و تمامی کشورهای جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا، نمی‌توان ابعاد مختلف زندگی را تعطیل کرد بلکه باید با رعایت کردن نکات لازم به روند عادی زندگی ادامه دهیم. به همین منظور برای انجام تمامی امور عادی از جمله کسب و کار بهترین راه ممکن رعایت نکات بهداشتی و پروتکل‌های لازم است.

وی با اشاره بر مراسم‌های عزاداری ماه محرم نیز توضیح داد: برگزاری مراسمات مذهبی نیز همچون دیگر مسائل زندگی ما اهمیت ویژه‌ای دارند و بهترین راه برای تداوم آنها رعایت نکات بهداشتی و اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا است. از جمله این نکات استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شستن دست‌ها و به طور کلی کنترل نکات بهداشتی است.

این متخصص بیماری‌های ریوی تاکید کرد: ما در حال حاضر تمامی امور روزمره خود از جمله خرید، امور کاری، سفر، پارک، میهمانی و غیره را انجام می‌دهیم برگزاری مراسم عزاداری نیز یکی از همین موارد است و در صورتیکه نکات لازم رعایت شود هیچ مشکل و خطری برای مردم ایجاد نخواهد شد.

اصلانی با تاکید بر اینکه بی خطر بودن مراسم‌های مذهبی در گرو رعایت نکات بهداشتی است، عنوان کرد: با توجه به پروتکل‌های اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا قطعاً خطر یا احتمال شیوع ویروس در میان عزاداران کم خواهد بود به علاوه باید بدانیم که عزاداران اباعبدالله علیه السلام بیش از دیگران به رعایت این نکات می‌پردازند و خطر برگزاری مراسمات از سفرهای کنونی مردم، مترو، وضعیت بازارها و مشاغل بهتر است.

وی با تاکید بر این موضوع که در صورت رعایت نکات بهداشتی جای هیچ نگرانی برای برگزاری مراسمات وجود ندارد، اظهار داشت: برگزار کنندگان هیئت‌ها باید توجه لازم را داشته باشند و از برگزاری مراسم در محیط‌های سربسته، راه‌اندازی دسته‌های عزاداری و غیره خودداری کنند.

این متخصص بیماری‌های ریوی با اشاره بر ضرورت و اهمیت برگزاری مراسم‌های عزاداری سید الشهدا علیه السلام عنوان کرد: جامعه ما چندین ماه است که درگیر شیوع کرونا بوده و این موضوع فشار زیادی را بر مردم آورده است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و غیره سطح استرس و اضطراب مردم را بالا برده و این مراسمات نقش بسیار زیادی در کاهش سطح استرس جامعه دارد.

اصلانی افزود: برگزاری مراسم‌ها به صورت روضه‌های خانگی یا در فضاهای باز علاوه بر حفظ شعائر دینی، در کاهش اضطراب مردم و در نتیجه افزایش مقاومت و ایمنی بدن بسیار مؤثر است چرا که کاهش استرس موجب تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری‌ها و همچنین کاهش خطر ابتلاء به ویروس کرونا خواهد شد.