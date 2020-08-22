محرم در کرمانشاه هیئت کجا بریم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن ماه محرم، هیئت‌های مذهبی کرمانشاهی با برپا کردن خیمه‌های عزا در محیط‌های سرباز و سیاه پوشان کوچه و خیابان رخت عزا بر تن دروازه نجف پوشانیدند تا با این کارشان به امام مظلومشان لبیک بگویند.

شهرداری کرمانشاه نیز که امسال با توجه به شیوع ویروس منحوس متولی سیاه پوشان شهر است با راه اندازی پویش "هر خانه یک حسینیه" و توزیع پرچم‌های مشکی برای درب منازل کمک شایانی به استقبال با شکوه کرمانشاه از محرم کرده است.

و اما در ادامه در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریع‌تر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مراسمات شاخص عزداری دهه اول محرم را در اختیار مخاطبان قرار دهیم:

هیئات خادم الحسین (ع)، محبان شاهزاده علی‌اکبر (ع)، باب الحسین (ع)، جنت‌الحسن (ع)، هیئات سقا

سخنران: حاج محمد جمال حسین‌زاده

مداحان: حاج محمدتقی مقدسی، کربلایی میثم مقدسی، حاج محمد مسلم مقدسی

زمان: از شنبه اول محرم تا شب شام غریبان اباعبدالله (ع) از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان حداد عادل تکیه معاون‌الملک

هیئات خادم‌الشهدا، انصار بنی‌فاطمه (س)، ثارالله، انصارالحسین (ع)، منتظران مهدی عج

سخنران: حجت الاسلام صادق ایرانی، سعید مرادی، ابوالفضل نجادی، رضا محمدی

مداحان: مهدی برکی، حسین چهری، یزدان طهماسبی، مصطفی رضوان‌مدنی، پوریا توحیدی، مهدی دلیلی یاوری، سید محمدرضا رضایی تبار، محمد الماسی پور

زمان: ۳۱ مرداد به مدت ۱۱ روز (اول تا یازدهم ماه محرم) از ساعت ۱۸ تا ۲۰

مکان: گلزار شهدا

هیئت انصار بنی زهرا (س)

اقامه عزای سیدالشهدا با سخنرانی و مداحی

زمان: اول تا شب پانزدهم محرم از ساعت ۹:۳۰ دقیقه

مکان: خیابان جوانشیر، هیئت انصار بنی زهرا (س)

هیئت یاحسین (ع) - پیروان ولایت

سخنران: حجت‌الاسلام سعید مرادی

مداح: حاج یزدان ناصری

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان کیهانشهر، مسکن مهر رازی

هیئت روضه الزهرا (س)

مداحان: کربلایی حیدر حیدریان، کربلایی علیرضا فاطمی، کربلایی میثم لطفی

زمان: از ۳۰ مردادماه تا ۱۰ شهریورماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۰

مکان: آخر شیاد، حسینیه روضه‌الزهرا (س)

هیئت الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی توسلی

مداحان: حاج رضا کهراریان، حاج سید محمود جدا

زمان: از اول محرم به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۳۰، به همراه تلاوت قرآن توسط قاریان ممتاز استان

مکان: امامزاده ابراهیم (ع)، طاقبستان

هیئت یا زهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام خازنی

مداحان: حاج علیرضا محمدی، کربلایی علی زندی

زمان: دهه اول محرم، از ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۳

مکان: خیابان بهار، دبیرستان شایسته، در فضای باز برگزار می‌شود

هیأت متوسلین به اهل‌بیت (ع)

سخنران: حجت الاسلام یزدان عزیزی

مداح: کربلایی علیرضا فاطمی، کربلایی بهمن مظاهری، کربلایی علی کریمی

زمان: از شب اول محرم به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۱

مکان: شهرک ظفر، ایستگاه دوم، پشت درمانگاه، مدرسه شهید همت

هیئت الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی توسلی

مداحان: حاج رضا کهراریان، حاج سید محمود جدا

زمان: از اول محرم به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۳۰ به همراه تلاوت قرآن توسط قاریان ممتاز استان

مکان: مرکز افق، امامزاده ابراهیم (ع) واقع در طاقبستان

مسجدالنبی (ص)

سخنران: حجت الاسلام محمدی

مداحان: محمدمهدی دستمزد، حمید چهار دولی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه تا ۹شهریور ماه ساعت ۲۲

مکان: مسجدالنبی (ص) واقع در بلوار طاقبستان

هیئت ثارالله

سخنران: حجت‌الاسلام حاج محمد محرابی

مداح: حمیدرضا احمدی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۱:۳۰

مکان: بلوار طاقبستان، ابتدای فرهنگیان فاز دو، حسینیه حضرت معصومه (س)

هیئت محبان اهل بیت (ع)

سخنرانان: حجت‌الاسلام روح‌الله علوی، حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی منشی

مداح: حاج داوود احمدی‌نژاد

از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۱:۳۰

مکان: سرخلیژه، و ودی اصلی دانشگاه رازی، مزار شهدای گمنام

مسجد حاج شهبازخان

سخنرانان: حجج‌اسلام مرتضی جلیلی، محمد حاج آخوند

مداح: مهدی محمدی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور، ساعت ۱۰ شب

مکان: مسجد حاج شهباز خان واقع در خیابان مدرس

هیئت محبان‌الحسن (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام محمدتقی صرافی پور

مداح: کربلایی سجاد میرزایی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۲

مکان: بلوار طاقبستان، مسجد امیرالمومنین علی (ع)

هیئت میثاق با شهدا

سخنران: صفدر ویسمرادی

مداحان: حاج امیررضا عیوضی، ابوالقاسم خدادادی، محمد چراغعلی

زمان: از پنجشنبه ۳۰ مردادماه تا ۹ شهریورماه، بعد از نماز مغرب و عشا به مدت یک ساعت و نیم

مکان: بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، روبروی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی، ورودی شهرک شهید زارعی، مسجد شهید زارعی

هیئت ریحانه النبی (س)

سخنران: حجت‌الاسلام محمدی

مداح: مهدی محمدی

زمان: دهه اول محرم از ساعت ۱۸:۴۵ با شعرخوانی شاعران محفل آینه داران

مکان: روبروی تأمین اجتماعی، حسینیه پیروان قرآن کریم

هیئت مسلم ابن عقیل (ع)

سخنران: محمد رسول کرمی

مداح: سیدعباس کاظمی

زمان: از چهارشنبه ۲۹ مرداد تا دوشنبه ۱۰ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰، ویژه براداران

مکان: خیابان ناصری

گفتنی است، تمامی برنامه‌های عزاداری به دلیل شیوع بیماری کرونا با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شده و استفاده از ماسک نیز برای تمامی افراد شرکت کننده الزامی است.