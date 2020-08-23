مراسم های شاخص عزاداری دهه اول محرم در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن ماه محرم، هیئت‌های مذهبی اهواز با برپا کردن خیمه‌های عزا در محیط‌های سرباز و سیاه پوشان کوچه و خیابان رخت عزا بر تن این شهرستان پوشانیدند تا با این کارشان به امام مظلومشان لبیک بگویند.

تمامی هیئت‌های عزاداری، کلیه پروتکل‌های بهداشتی مربوط به شیوع بیماری کرونا را رعایت کرده‌اند.

در همین راستا برخی مساجد و هیئت‌های عزاداری اطلاعات مراسم‌های خود در دهه اول ماه محرم به منظور بهره مندی مردم از این مراسم را اعلام کرده‌اند.

هیئت فداییان حسین (ع)

سخنرانان: حجت‌الاسلام سید امیر میرعلایی، حجت‌الاسلام علی لاریزاده

مداح: مجتبی مهدی پور

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰

مکان: میدان انتهای فاز یک پاداد شهر به سمت فاز دو حوزه‌الغدیر مسجد ابوطالب (ع)

حسینیه مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اهواز



سخنران: سید حسن شوکی

قرائت قرآن و زیارت عاشورا: حسین سعیدی

مداح: ماجد نصری

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۲۲

مکان: لشکرآباد خیابان اصلی علوی

مسجد امیرالمومنین (ع) زیتون‌کارمندی

سخنران: حجت‌الاسلام سید امیر میرعلایی

مداحان: بهنام منصوری، احسان صباحی‌، اسماعیل سنایی، فرید آلبوغبیش، مهدی بهروان، علیرضا منصوری

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به‌مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱

مکان: زیتون کارمندی، خیابان فیاض نبش زمرد

هیئت‌مکتب‌الزهرا (س) اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام توانانیا

مداح: مصطفی‌مروانی

زمان: چهارشنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۲۲

مکان: امانیه، مجتمع‌فرهنگی‌ورزشی شهید جهان‌آرا

ویژه خواهران و برادران

مسجد چهارده معصوم (ع) پادادشهر

️سخنرانان: حجت‌الاسلام سلیمانی‌فر، حجت‌الاسلام حمیدی، حجت‌الاسلام قربانی، حجت‌الاسلام ارشادی

مرثیه سرایی: فرید آلبوغبیش، حسن صفری، دانیال شادور، پیمان لنجانی، حسین روشنا زاده، مرتضی ضغیبی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: ️فاز یک منطقه پاداد شهر

مسجد حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) لشکر

️سخنرانان: حجت‌الاسلام سلیمانی‌فر، حجت‌الاسلام جلیلی، ️حجت‌الاسلام یزدان‌پرست

مرثیه سرایی: بهنام منصوری، حجت‌الاسلام اسعدی، مرتضی ضغیبی، اسماعیل شریف پور، نقیب السادات، حسن باوی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: ️لشکر خیابان شجاع جری

مسجد حضرت اباالفضل‌العباس (ع) شهرک‌برق

سخنرانان: حجت الاسلام مصطفی حیادر، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی

مداح: حسن بیجاوی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۴۵

مکان: شهرک برق، بلوار منور، روبروی آژانس منور. مراسم ویژه برادران است.

مسجد امام زین‌العابدین (ع) بهارستان

️سخنرانان: حجت‌الاسلام جلیهم‌پور، ️حجت‌الاسلام اسکندری، حجت‌الاسلام دشت‌بزرگی، ️حجت‌الاسلام رحیمی

مرثیه سرایان: شریف‌پور، ناصرین، عسکری

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۳ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: ️بهارستان، جنب دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

مسجد امام حسن‌مجتبی (ع) حصیرآباد

سخنرانان: حجت‌الاسلام سیدعبدالله میرسالاری، حجت‌الاسلام محمد عبادات

مداحان: نیک ورز، آذرنیا، مرشیدی، بروایه

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۳ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: اهواز حصیرآباد خیابان ۵

مسجد ولایت منطقه گلستان

️سخنرانان: آیت‌الله محسن حیدری، حجت‌الاسلام سعید دسمی، حجت‌الاسلام صادق سلیمانی‌فر️، حجت‌الاسلام جلیل علینژاد، حجت‌الاسلام سیدمرتضی صادقی، حجت‌الاسلام سعید شحیطاط

مرثیه سرایی: حجت‌الاسلام محمد عامری، حجت‌الاسلام کاکاوند، سیدسجاد امام، اسماعیل شریف پور

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۳ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: سه راهی گلستان، جنب هتل نیشکر سالن ورزشی نیشکر

مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) شهرک‌نفت

️سخنرانان: حجت الاسلام آل‌کثیر، ️حجت‌الاسلام پشم‌فروش، حجت‌الاسلام موسوی‌والا

مرثیه سرایی: محمد حسین پورفاطمی، محمد نصرالهی، رضا جعفری

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: شهرک نفت، خیابان فروردین۲

هیئت روضه‌الزهرا (س) منطقه آخرآسفالت



سخنران: حجت‌الاسلام سید منصور موسوی

مرثیه‌سرا: حجت‌الاسلام رضا نعامی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۳۰

مکان: کوی‌جمهوری‌اسلامی، فلکه پل‌پنجم مسجد الغدیر

مسجد حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) منطقه‌بهارستان

️سخنرانان: حجت‌الاسلام حجاری، حجت‌الاسلام جامعی، ️حجت‌الاسلام راشدی

مرثیه سرایی: سیدسجاد امام، پیمان لنجانی، اسماعیل شریف پور، سواری

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: بهارستان تقاطع آفرینش

مسجد امام حسن‌عسکری (ع) منطقه شریعتی

سخنرانان: حجت‌الاسلام زرشناس، حجت‌الاسلام محسنی، حجت‌الاسلام دلوار

مداحان: سیدعلی موسوی، فرید آلبوغبیش، عبدالقادر دسومی، علی ایزدی، محمدحسین پورفاطمی، پیمان لنجانی، محمدرضا عیدی‌زاده، محمدعلی قنواتی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۲ شب ساعت ۲۱:۴۵

مکان: چهارراه زند، پشت ناحیه نیروی‌انتظامی

مسجد حضرت‌علی (ع) منطقه کوی‌نبوت

️سخنرانان: حجت‌الاسلام علی مسیح‌نیا، حجت‌الاسلام مسعود مشرفی، حجت الاسلام سیدعادل هاشمی‌فخر

مرثیه سرایی: عبدالقادر دسومی، حبیب رعیت‌پور، ایمان قره‌باغی، رضا جعفری، مرتضی توکل، مجتبی نبوی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به‌مدت ۱۱ شب

مکان: کوی نبوت بلوار الوند نبش خیابان حافظ

هیئت خدام‌الزهرا (س) منطقه بهارستان

سخنران: حجت‌الاسلام باوی

مداحان: علیرضا منصوری، محمدامین اسدی

زمان: پنج شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۳۰

مکان: بهارستان انتهای خیابان شمشاد ۱۱ حسینیه باب‌الحوائج (ع)

مسجد حضرت‌مهدی (عج) زیباشهر

سخنرانان: حجت‌الاسلام حبیب‌پور، حجت‌الاسلام محسنی‌، حجت‌الاسلام توانانیا

با مداحی ذاکرین و مادحین اهل‌بیت (ع)

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۵ شب ساعت ۲۱

مکان: منطقه زیباشهر

مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) پردیس

سخنران: حجت‌الاسلام نجم مشعلی

مداح: سعد حردانی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: پردیس خیابان گلزار

هیئت شهدای مدافع‌حرم اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام محمدرضا عفراوی

مداحان: محسن ضیائی‌فر، حسین باوی، محمد اسدی

زمان: پنج شب دوم محرم‌الحرام ساعت ۲۱

مکان: کوی جواهری نبش خیابان اصلی منجزی‌پور

هیئت محبان فاطمه‌الزهرا (س) گلزار شهدا

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد موسوی‌فرد

مداحان: فرید آلبوغبیش، مجتبی ضغیبی، علی مروانی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۲

مکان: گلزار شهدا (بهشت آباد)

مسجد باب‌الحوائج (ع) آخر آسفالت

سخنران: حجت الاسلام خلدون ساری

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: آخر آسفالت خیابان ششم

حسینیه کربلائیهای مقیم اهواز

سخنران: حجت‌الاسلام مصطفی فرطوسی

با مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۳ شب ساعت ۲۲

مکان: خیابان امام‌خمینی (ره) نبش فرهنگ

جلسه روضه زینبیه، هیئت کریم‌اهل‌بیت (ع)

سخنران: حجت الاسلام سعید شحیطاط

مداحان: سیدمحسن امام، دانیال شادور

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۴

مکان: راه‌بند لوله‌سازی، روبه‌روی پمپ بنزین، مجموعه ورزشی سردار شهید علی‌هاشمی سالن ۹ دی، ویژه برادران

مسجد فاطمیه کیانپارس

سخنران: حجت‌الاسلام پاکباز

با مرثیه‌سرایی مداحان اهل‌بیت (ع)

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: کیانپارس خیابان موحدین

هیئت امام‌رضا (ع) منطقه باهنر

سخنرانان: حجت‌الاسلام مجتبی احمدیان، حجت‌الاسلام محمدرضا توانانیا

مداحان: بهنام منصوری، سیدعلیرضا راد، ایمان قره‌باغی، میلاد حبیبی

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱:۳۰

مکان: باهنر، نبش فولادشهر، مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س)

مسجد الرسول (ص) منطقه نادری

سخنرانان: حجت‌الاسلام نظاری، حجت‌الاسلام بابادی

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنجشنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۲ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: نادری، خیابان شهید کرمی‌خراط، بین کافی و سلمان‌فارسی

مسجد قبا، گیت بوستان

سخنرانان: حجت‌الاسلام حلاج، حجت‌الاسلام حریزاوی، حجت‌الاسلام موسوی

مداح: محمدحسین سواری

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۱:۳۰

مکان: گلستان گیت بوستان





مسجد حضرت‌ولیعصر (عج) گلستان

سخنرانان: حجت‌الاسلام بهاءالدینی، حجت‌الاسلام مهرانیان، حجت‌الاسلام باوی

مداحان: فرید آلبوغبیش، حسین پورفاطمی، عادل عرفانی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: اتوبان اصلی گلستان

هیئت خدام العباس (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام سیدامین موسوی‌زاده

مداح: امین صوفی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰

مکان: کیانپارس، خیابان ۲۱ غربی، سالن‌ورزشی شهیدحسین‌فهمیده

ویژه برادران و خواهران

مسجد امام حسین (ع) کوی ایثار

سخنران: حجت‌الاسلام ریاحی نیا، حجت‌الاسلام آل‌مبارک

با مداحی ذاکرین اهل‌بیت (ع)

زمان: دهه اول محرم هرشب ساعت ۲۱

مکان: کوی ایثار، خیابان سوم شعبان

هیئت انصار المهدی (عج)

سخنران: حجت‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی

مداح: حجت‌الاسلام سعید شحیطاط

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۸:۳۰

مکان: چهارراه آبادان، خیابان سلمان‌فارسی بین کمپانی و منصوری مسجد حجازی

هیئت حضرت باب‌الحوائج (ع) شهرک‌دانشگاه

با سخنرانی و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ شهریورماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱

مکان: شهرک‌دانشگاه نبش خیابان ۱۲

مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) کوی‌سعدی

سخنرانان: حجت‌الاسلام عباسی‌اصل، حجت‌الاسلام عامری، حجت‌الاسلام مهدوی،

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۳ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: کوی‌سعدی خیابان شهید سروریان

هیئت محبین‌اهل‌بیت (ع) کوی‌طاهر

سخنران: حجت‌الاسلام محمد حیدری

مداحان: ناصری، فیصلی

زمان: دهه اول محرم ساعت ۲۱

مکان: سه‌راه‌تپه کوی‌طاهر، مسجد قدس

مسجد حضرت‌فاطمه‌الزهرا (س) کوی‌فاطمیه

سخنرانان: حجت‌الاسلام پیام مهرانیان، حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد موسوی‌فرد، حجت‌الاسلام محمد بزرگیان

مداحان: محسن جاشی، بهنام منصوری، عبدالقادر دسومی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: کوی فاطمیه (یوسفی) خیابان شهید حیاتی

حسینیه شهدای کربلا، کوی‌ملت

سخنران: امین بهرامی

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۲ شب ساعت ۲۱

مکان: کوی ملت (کوروش) فازسه خیابان ۷ کمربندی

حسینیه علی‌بن‌ابیطالب (ع) کوی‌رمضان

با سخنرانی و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: دهه اول محرم ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان: انتهای بلوار کوی‌رمضان خیابان یک سلامت

هیئت بیت‌العباس (ع) کوی‌نفت

سخنرانان: حجت‌الاسلام مهدی زرشناس، حجت‌الاسلام سیدمصطفی طباطبایی

مداح: حسن صفری

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۲

مکان: کوی‌نفت خیابان ارشاد ۱۸ مسجد امام‌حسن‌مجتبی (ع)

مسجد سلمان‌فارسی، منطقه نادری

سخنرانان: حجت‌الاسلام سیدمرتضی صادقی، حجت‌الاسلام مصطفی رفیعی، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی اشرفیان، حجت‌الاسلام صادق سلیمانی‌فر

مداحان: شادور، عفری، شیخی، لنجانی اشرفیان، امام

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰

مکان: چهارراه‌زند، انتهای خیابان عظیم روبه‌روی فروشگاه رفاه

مسجد حضرت‌زینب (س) کوی‌انقلاب

سخنران: حجت‌الاسلام ربیع سکینی

با مداحی ذاکران آل‌محمد (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۱

مکان: کوی انقلاب خیابان حضرت‌زینب (س) بین خیابان کاشف و خیابان پورداوود

هیئت فاطمیون، کوی کانتکس

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی

مداح: محمد سخراوی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۰:۳۰

مکان: کانتکس، مسجد قبا

حسینیه سجادیه کارون

سخنران: حجت‌الاسلام جبار عبیات

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۲

مکان: کارون (کوت عبدالله) اتوبان اصلی

حسینیه حیدر کرار (ع)، آخر آسفالت

سخنران: حجت‌الاسلام سید احمد موسوی

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب

مکان: آخر آسفالت، خیابان شهید حق‌بین

مسجد حضرت‌ابوالفضل‌العباس (ع)، کوی‌رمضان

سخنرانان: حجت‌الاسلام تدبیر، حجت‌الاسلام ملکشاهی

مداحان: لنجانی، لامی، حجت‌الاسلام پرچم، حجت‌الاسلام ملکشاهی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: کوی رمضان خیابان اصلی رضوان

حسینیه آزادگان، چهارراه‌زند

مداحان: محمد سواری، مصطفی ربیعی، مجتبی بصیری

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۰:۳۰

مکان: چهارراه‌زند، خیابان نظری، نبش آتشی

بیت الزهرا (س) اهواز

سخنرانان: حجت‌الاسلام سیدامین میرعلایی، حجت‌الاسلام مجتبی احمدیان

مداحان: میلاد صفری، کمال مسعودی، امیرحسین زیتونی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان کمپانی، نبش سلمان‌فارسی

حسینیه شهید موسوی‌جلال، منطقه پاداد شهر

سخنرانان: حجت‌الاسلام عادلی‌نژاد، حجت‌الاسلام انصاری

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۱:۳۰

مکان: فاز یک پاداد شهر شهرک قدس خیابان سوم

هیئت خدام‌الحسین (ع) کوی‌سعدی

با سخنرانی و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۲ شب ساعت ۲۱

مکان: گلستان، کوی سعدی، خیابان ناهید غربی

مسجدالنبی (ص) شهرک‌دانشگاه

سخنرانان: حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، حجت‌الاسلام مهرانیان، حجت‌الاسلام حلفی، حجت‌الاسلام حسینی

با مداحی ذاکران آل‌محمد (ع)

زمان: شنبه یکم شهریور تا یکشنبه ۹شهریور همراه با اقامه نماز مغرب و عشا

مکان: پارک شهرک‌دانشگاه

مسجد ارشاد، منطقه امانیه

سخنرانان: حجت‌الاسلام علوی، حجت‌الاسلام موحد، حجت‌الاسلام کاکاوند، حجت‌الاسلام شریف‌زاده

مداحان: منصوری، سراج، شریف‌پور

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: امانیه، خیابان منصفی

مسجد حضرت‌صاحب‌الزمان (عج)، منطقه چهارشیر

سخنرانان: حجت‌الاسلام جوادی، حجت‌الاسلام نیسی، حجت‌الاسلام شهسواری

با مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع)

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱

مکان: چهارشیر، مقابل آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ اهواز

مسجد حضرت‌موسی‌بن‌جعفر (ع)، منطقه کمپلو

سخنرانان: حجت‌الاسلام حیادر، حجت‌الاسلام دسمی

مداحان: حجت‌الاسلام باوی، شادور، موسوی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: منطقه کمپلو، کوی ۱۵ خرداد

مسجد امام‌حسین (ع) اسلام‌آباد

سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عامری

با مداحی مداحان اهل‌بیت (ع)

زمان: جمعه ۳۱ مردادماه به مدت ۱۰ روز ساعت ۱۹

مکان: اسلام‌آباد شرقی، خیابان ۴ فرعی ۸

مسجد بلال، منطقه سپیدار

سخنرانان: حجت‌الاسلام حمیدی، حجت‌الاسلام زرشناس، حجت‌الاسلام محسنی، حجت‌الاسلام قبیتی، حجت‌الاسلام فاطمی‌زاده

مرثیه‌سرایی: ممبینی، علیرضا دانش‌راد، امین نجاریان، سیدعلیرضا راد، محمد دانش‌راد

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۳ شب بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: منطقه سپیدار

مسجد حضرت‌حجت (عج)، منطقه زیتون‌کارگری

سخنران: حجت‌الاسلام محمدلویمی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۲:۱۵

مکان: زیتون‌کارگری، خیابان حجت