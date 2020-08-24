معرفی هزار و ۴۰۰ متخلف ارزی/ عامل شهادت مامور پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی با اشاره به حادثه شهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز با یکی از اشرار در منطقه حکیمیه تهران از دستگیری و تکمیل پرونده متهم ظرف ۴۸ ساعت خبر داده و اعلام کرد کیفرخواست این فرد به اتهام زیرگرفتن دو مأمور موتورسوار پلیس و شهادت یکی از آنها صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

بازگشت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز مربوط به صادرات و واردات به چرخه اقتصاد کشور

القاصی مهر همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ ۲/۱ میلیارد یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری‌ها و اقدامات قضائی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۵/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است.

وی درباره پیگیری سرنوشت ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات نیز توضیح داد: از میزان ۴.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بلاتکلیف طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بعد از ارجاع گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضائیه به دادستانی تهران مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار رفع تعهد شده و از ۲.۲ میلیارد دلار باقیمانده، پرونده‌های مربوط به مبلغ ۱/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات ارجاع شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پرونده‌ها خبر داده است. درباره سایر وجوه بلاتکلیف برای قریب به ۱/۱ میلیارد دلار ارز تخصص یافته نیز ۵۰۸ شرکت و واردکننده به بازپرسی احضار شده‌اند.

دادستان تهران در جمع بندی گزارش خود افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضا، ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۴/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و ۶/۲ میلیارد دلار هم از ارزهای تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع ۵/۵ میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.

معرفی هزار و ۴۰۰ متخلف ارزی به دادستانی تهران

القاصی مهر همچنین از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و ۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته‌اند، در دادستانی تهران خبر داد.