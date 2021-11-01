به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر طی گزارشی در شورای عالی قضائی در ارتباط با پرونده یکی از بانک‌ها اظهار کرد: این بانک از طریق ادغام با مؤسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتبار دیگر تشکیل شده است که در اموال انتقالی از جانب شرکت‌های تعاونی اعتبار به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی املاک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته است.

وی افزود: دو نفر از مدیران سابق این بانک در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی فقط ۶ فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است.

القاصی مهر به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن‌ها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن‌ها پرداخت می‌نمایند.

وی ادامه داد: در این پرونده ۵ متهم که از طریق کارت ملی حدود ۳ هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند دستگیر شده اند.

القاصی مهر در ادامه خاطرنشان کرد: در پرونده یکی از شرکت‌های مطرح پتروشیمی واگذاری سهام دولتی به طور غیرواقعی مطرح رسیدگی است که با پیگیری‌های انجام شده توسط دادسرای تهران بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.