نامزد تشکیل کابینه نمی شوم/ نام مرا خارج کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان به موضع گیری درباره اینکه آیا وی به نخست وزیری مجدد تمایل دارد یا خیر، پرداخت و گفت: در حقیقت من اهتمام مجدد جامعه بین المللی به ما و در راس آن طرح امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و سفرهایی که برخی مسئولان بین المللی و عربی به لبنان داشته اند را به مثابه آخرین فرصت که نباید آنرا برای بازسازی بیروت، انجام سلسله اصلاحاتی که لبنان ها خواستار آن هستند و پایان انزوای مالی و اقتصادی که لبنان از آن رنج می برد، از دست داد، می دانم.

وی افزود: ضمن تشکر از همه کسانی که نام مرا برای تشکیل کابینه مطرح کرده اند؛ لکن من همانند سائر لبنانی ها ملاحظه کردم که برخی گروههای سیاسی همچنان منکر واقعیت لبنان و لبنانی ها هستند و آنرا به مثابه فرصتی برای باج خواهی جدید طبق قاعده ای که تنها هدفش قدرت طلبی واهی یا تحقق رویاهای شخصی است، می دانند.

حریری گفت: بر این اساس، و اینکه من حفظ فرصت پیش آمده در برابر لبنان و لبنانی ها را مهم می دانم تا پایتخت آنها ساخته شود و اصلاحات معروف که بسیار دیر شده است، انجام شود و زمینه برای ورود دوستان در جامعه بین المللی برای کمک فراهم شود از این رو من نامزد تشکیل کابینه نمی شوم و از همه می خواهم که نام مرا از گردونه خارج کنند.

وی از رئیس جمهور لبنان خواست که به قانون اساسی احترام بگذارد و سریعا به رایزنی های الزام پارلمانی دستور دهد.

حریری گفت: تنها راه این است که رئیس جمهور به قانون اساسی احترام بگذارد و طبق ماده ۵۳ دستور رایزنی های الزام آور پارلمانی را دهد و به بدعت تالیف قبل از تکلیف پایان داده شود. من با فراکسیون پارلمانی المستقبل بر رایزنی های الزام آور طبق قانون اساسی بدون هیچ تعللی تاکید دارم به ویژه که لبنانی ها بی صبرانه منتظر آن هستند. ما هر آنکه لیاقت و توان تشکیل دولت دارد را معرفی می کنیم تا موفقیت آخرین فرصت پیش آمده برای کشور ما، تضمین شود.