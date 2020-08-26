آمریکا و چین بر اجرای فاز نخست توافق تجاری تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رابرت لایتیزر» نماینده تجاری آمریکا، «استیو منوچین» وزیر خزانه داری این کشور و «لیو هی» معاون نخست‌وزیر چین در نخستین مذاکره رسمی که از ماه میلادی می به این سو داشته‌اند؛ روند اجرایی فاز نخست توافق تجاری واشنگتن-پکن را مورد ارزیابی قرار دادند.

این مذاکره به صورت تلفنی برگزار شد و طی آن طرفین بر تعهد در قبال اجرای توافق تاکید کردند.

قرار بود این مکالمه حدود ۱۰ روز پیش انجام شود حال آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای عصبانیت از بابت عملکرد چین در مواجهه با ویروس کرونا، آن را به تعویق انداخت.

از زمان شیوع کرونا، ترامپ به دفعات چین را متهم به کوتاهی از باب اطلاع رسانی درست درباره این بیماری کرد اما به نظر نمی‌آید که او نمی خواهد توافق تجاری ارزشمند با چین را قربانی اتهامات بی‌پشتوانه خود کند.