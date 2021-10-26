معاون نخست وزیر چین و وزیر خزانه داری آمریکا گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لیو هی» معاون نخست وزیر چین در جریان یک تماس تصویری، با «ژانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا، گفتگو کرد. اقتصاد خُرد و روابط دوجانبه از اصلی ترین موضوعات مورد بحث میان طرفین عنوان می شود.

طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، در این دیدار مجازی، یلن درباره موارد نگرانی واشنگتن صحبت کرده و از تمایل برای گفتگوهای بیشتر با طرف چینی سخن گفته است.

در بیانیه ای هم که از سوی چین ارائه شد، بر اهمیت ارتباط و هماهنگی درباب سیاست های حوزه اقتصاد خُرد تاکید شده است. چین همچنین بابت تعرفه های گمرکی و عدم رعایت برخورد عادلانه آمریکا با شرکت های چینی ابراز نگرانی کرده است.

لیو از زمان اعلام جنگ تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه چین، در گفتگوهای تجاری پکن-واشنگتن مشارکت داشته است.

کسری تراز تجاری آمریکا با چین یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت واشنگتن است و ترامپ سعی کرد با اعمال تعرفه های گمرگی بر اغلب کالاهای وارداتی از چین، این مسئله را جبران کند.