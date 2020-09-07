به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری برانوف، مدیر مرکز توسعه موشک‌های فضایی روسیه اعلام کرد فرایند ساخت موشک سایوز ۵(Irtysh) به زودی آغاز خواهد شد. روسیه تصمیم دارد در اواسط ۲۰۲۱ میلادی سایوز ۵ را جایگزین وسیله پرتاب زنیت کند.

برانوف در این باره گفت: از آغاز سال آینده ما یک آلیاژ جدید آلومینیوم در اختیار خواهیم داشت که برای ساخت چند نمونه آزمایشی استفاده می‌کنیم. تصور می‌کنم در اواسط ۲۰۲۱ میلادی ما طراحی‌های مخصوص یک وسیله پرتاب را شروع کنیم.

این در حالی است که روسیه از سال ۲۰۱۶ میلادی فعالیت‌ها برای ساخت موشک سایوز ۵ را آغاز کرد تا آن را جانشین وسیله پرتاب زنیت کند که در اکراین تولید می‌شود.

سازمان هوافضای روسیه در سال ۲۰۱۸ میلادی یک قرار داد ۸.۱ میلیون دلاری با شرکت «موشک و فضا» برای طراحی و آزمایش سایوز۵ امضا کرد. مرکز «پروگرس اسپیس» این موشک را می‌سازد.