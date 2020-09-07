قیام ۱۷ شهریور با حضور جوانان در صحنه طاغوت شکن و تاریخ ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ۱۷ شهریوماه یادآور ایثار و از جان‌گذشتگی شهدایی است که با نثار خون خود، میدان ژاله را میدان تحقق دلاورمردی و رشادت کردند که تا روزگار باقی است، نام آنها بر تارک تاریخ این مرز و بوم به عنوان نگهبان انقلاب اسلامی و پیش قراولان فجرآفرین خواهد درخشید.

چهل و دو سال قبل، درست در چنین روزهایی، مردم کشور ما در گیرودار چند راهپیمایی بزرگ بر ضد حکومت ستمشاهی و دیکتاتوری پهلوی بودند که در نهایت، حادثه خونین قیام ۱۷ شهریور در میدان ژاله سابق تهران به دست گارد دژخیمان ارتش رژیم خودکامۀ پهلوی رخ داد و عاشورا بار دیگر در شهریور تکرار شد و میدان ژاله به خون نشست و میدان شهدا نام گرفت.

هفدهم شهریور ۱۳۵۷، فرزندان ملت با یقین و باورمندی به هدفشان، در کربلای ژاله در محاصره دشمن قرار گرفتند. در میدان ژاله، باران سرب و گلوله بود که بر سر میهمانان خدا فرو می‏‌ریخت آنان که از آزمون رمضان پارسا و پاکیزه گذشتند و به شکرانه این نعمت، نماز فطر شکر را با هم به جای آوردند. مردم پاک‏دلی که در واقعه هفده شهریور جان خویش را سپر بلای انقلاب و اهداف والای آن کردند، مجاهدانی غیور بودند که ایمان در دل‌هایشان راه یافته بود؛ شیر دلانی که نه برای دنیا، بلکه برای وعده‌های الهی به پا خاستند و مقابل رژِیم ستمشاهی ایستادند.

سلام بر حماسه‏‌سازان ۱۷ شهریور، بزرگ‌مردانی که عاشقانه شربت شهادت نوشیدند و مشتاقانه به دیدار پروردگارشان شتافتند. درود بر جوانان پاک‏دل که روز خونین کربلای ۱۷ شهریور ۵۷ را، به روز سقوط کامل رژیم سفّاک ستمشاهی تبدیل کردند و به درستی ۱۷ شهریور، غریو خونین عاشقان شهادت، طاغوت‏‌شکن و تاریخ‏‌ساز شد و به عنوان عامل تسریع‌کننده در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

در این روز، خون شهادت‏‌طلبان ایثارگر، چونان صاعقه‌ای سهمگین، نعره‌های مستانه دژخیمان رژیم مستکبر را محو کرد و کاخ ستم یزیدصفتان را لرزاند.

یوم اللّه‏ ۱۷ شهریور، حماسه جاوید کربلا و نوید پیروزی خون بر شمشیر را دیگر بار تجسم عینی بخشید. اینک برماست که این روز را گرامی بداریم و خاطرات جمعه سیاه و لاله‌های سرخ را هرگز فراموش نکنیم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان تاکید می‌کند، هفدهم شهریور ۱۳۵۷، برگی غرور آفرین از دفتر انقلاب اسلامی ایران است. تاریخ حیات انسان بر کره خاک از هابیل تا حسین (ع) و از حسین (ع) تا آخرین شهید، روزهای خونین بسیاری دارد و خواهد داشت. تاریخ انقلاب ما عاشوراهای بسیار به خود دیده است. هفدهم شهریور یکی از آن روزهاست که چون قطره‌های خون بر برگ‌های تقویم انقلاب ماندگار شده‌اند، خونی که با گذشت زمان نمی‏‌خشکد و از جوشش نمی‏‌افتد، بی شک انتظار از مردم انقلابی استان این است که ضمن زنده نگاه‌داشتن یاد و خاطره‌ی شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی به ویژه شهدای والامقام هفدهم شهریور، با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نموده و گذشته پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی را به عنوان چراغ راه آینده‌ی خود قرار دهند و با بزرگداشت این گونه ایام و زنده نگه‌داشتن پیام‌های جاودانه و راهگشای آن، کشور، نظام و انقلاب اسلامی خود را بیمه کنند.