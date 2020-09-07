شاخص بورس با افت ۳۲ هزار واحدی به یک میلیون و ۶۱۵ هزار واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در معاملات امروز با منفی ۳۲ هزار و ۱۲۱ واحد و سقوط ۲ درصدی به رقم یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۶۶۰ واحد رسیده است.

شاخص هم وزن نیز با کاهش سه هزار و ۷۸۷ واحدی در رقم ۴۳۸ هزار واحد قرار دارد.

از ابتدای معاملات امروز تا یک ساعتی که از آغاز این معاملات گذشته است، ۲۷۲ هزار فقره معامله ثبت شده که ارزش آنها دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

ارزش کل بازار در حال حاضر ۶ هزار هزار میلیارد تومان است.

فرابورس نیز امروز با ۲۷۳ واحد منفی به رقم ۱۷ هزار واحد رسیده است.

در حال حاضر بازار سرمایه در نمادهای بانکی، لیزینگ، صندوق‌های سرمایه گذاری، محصولات فلزی، کاشی و سرامیک، شیمیایی و پتروشیمی، دارویی و صنایع غذایی کاملاً سرخ پوش است و تنها در گروه‌های اوراق تأمین مالی و همچنین اوراق تسهیلات مسکن با رشد قیمت مواجه است.

مجموع ارزش سهام ۹ نماد دارای بیشترین صف فروش در معاملات امروز بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است این در حالی است که مجموع ارزش سهام ۹ نماد دارای بیشترین صف خرید در این بازار، ۳۰۰ میلیارد تومان (۱۲ برابر) است.

از ابتدای هفته جاری از سوی نهاد ناظر بازار سقف مجوز خرید سهام از سوی حقوقی‌ها و صندوق‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی و بانک‌ها افزایش یافته بود.

در معاملات امروز نیز حقوقی‌ها اقدام به خرید سهام برخی از نمادهای دارای بیشترین صف فروش کرده اند اما در کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها و منفی شدن بازار تأثیری نداشت.