دریافت 8 MB کد مطلب 5017597 فاطمه سادات هاشمی لله لو https://mehrnews.com/xSFNX ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷ کد مطلب 5017597 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷ آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا واکسن ایرانی کرونا مرحله آزمایش حیوانی را رد کرده و در صورت مطلوب بودن نتایج، وارد فاز بالینی می شود. کپی شد مطالب مرتبط کشورهایی که مدعی تولید واکسن کرونا بودند با آنها مذاکره شده است رعایت پروتکلهای بهداشتی به سبک استفان لیخشتاینر! وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا/درخواست ارز دارو از بانک مرکزی آخرین وضعیت تحقیقات روی ۳ نوع واکسن کرونا در کشور مخوف ترین زندان جهان در ایام کرونا برچسبها واکسن ویروس کرونا واکسن کرونا شیوع کرونا
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