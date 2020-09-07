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کد مطلب 5017597
فاطمه سادات هاشمی لله لو
  1. فیلم
  2. سلامت
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا

آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا

واکسن ایرانی کرونا مرحله آزمایش حیوانی را رد کرده و در صورت مطلوب بودن نتایج، وارد فاز بالینی می شود.

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    نظرات

    • ناشناس NL ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      8 1
      پاسخ
      واکسن ایرانی عجب
    • امیر IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      11 2
      پاسخ
      از روز اول فقط میگین مرحله حیوانی را رد کردیم ۳ماه از رد کردن مرحله حیوانی کذشت گفته بودین اخر مرداد وارد مرحله اول بالینی میشیم ولی هنوز خبری نیست تازه داره میگه اگه مرحله حیوانی جواب بده .دروغ دروغ
    • علی IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      0 5
      پاسخ
      برای توزیع واکسن کرونا و جلوگیری از احتکار و دلالی نیز باید فکری کنیم، واکسن کرونا میتواند فقط به بیمارستان ها و کلینیک ها و هلال احمر داده شود و به قیمت مصوب نوبتی مطابق کد ملی به مردم تزریق شود
    • علی IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      2 1
      پاسخ
      واکسن کرونا و داروهای درمانی کرونا را تولید کنندگان نباید در اختیار بازار آزاد و دلالان بگذارند و تنها به بیمارستان ها و کلینیک ها و هلال احمر بدن تا آنان هم با کد ملی نوبتی با قیمت مصوب تزریق کنند
    • ابی IR ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
      16 0
      پاسخ
      طنز روز
    • محمد IR ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
      4 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه به اون کسایی ک بخوان واکسنو احتکار کنن و خدا لعنت کنه دولت مردی رو که بخواد از جون مردم سود و منفعت ب جیب بزنه اگه سوزن کرنایی وجـــــــــود داشته باااشــه.دولت مردا انسان باشید نه حیواان

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