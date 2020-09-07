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کد مطلب 5017760
فاطمه سادات هاشمی لله لو
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

رعایت پروتکل‌های بهداشتی به سبک استفان لیخشتاینر!

رعایت پروتکل‌های بهداشتی به سبک استفان لیخشتاینر!

لیخشتاینر در جریان دیدار سوئیس و آلمان، مرزهای رعایت پروتکل های بهداشتی را جابه‌جا کرد.

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