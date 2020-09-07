به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان که پیرامون بررسی گزارش برنامه عملیاتی راهبردی شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون فرآیند تهیه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه شهر همدان توسط مشاور طرح در حال تدوین است.

وی گفت: این طرح اثرگذار شهری یکی از ضروریات برنامه عملیات راهبردی محسوب می‌شود که باید برای پیشبرد اهداف شهری تدوین و اجرا شود.

عسگریان افزود: طرح سند چشم‌انداز همدان در هشت مرحله تدوین می‌شود که در این زمینه کمیسیون نظارت شورا در راستای تسهیل فرآیند تهیه این سند چشم انداز با برگزاری جلسات مستمر به صورت گام به گام، همراه مشاور طرح خواهد بود تا با هم‌اندیشی در این مسیر، حرکت کرده و به نتیجه نهایی مشترکی برسیم.

وی با بیان اینکه تهیه سند چشم‌انداز شهر همدان از شورای دوره چهارم کلید خورده است، عنوان کرد: باید ضمن نظرسنجی از نظرات کارشناسی و پیشنهادهای اعضای شورای دوره‌های گذشته شهر همدان در مرحله تدوین سند بهره‌مند شویم.

عسگریان همچنین با تأکید بر بهره‌گیری از نظرات مدیران پیشکسوت شهر همدان که در گذشته در حوزه مدیریت شهری نقش داشته‌اند، یادآور شد: با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و مردم می‌توان مشکلات حوزه مدیریت‌شهری را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان ادامه داد: بهتر است هر یک از مراحل تدوین سند چشم‌انداز که به صورت مجزا قابلیت تصمیم‌گیری دارد، قبل از آغاز مرحله بعدی به شورا ارائه شود، زیرا با این اقدام مهم می‌توان هر مرحله را به صورت کارشناسی شده مصوب کرد و ضمن شناسایی مشکلات و ایرادات، آنها را حل کرد و از سوی دیگر می‌توان پیش از آغاز تدوین، مرحله بعدی نسبت به جمع‌بندی گزارش‌ها و تهیه فرآیند مراحل بعدی اقدام کنند.

سند چشم‌انداز افق بلندمدت را برای شهرداری تعریف می‌کند

رئیس شورای شهر همدان هم در این جلسه ضمن ارزشمند دانستن تدوین سند چشم انداز شهر همدان، اظهار کرد: این سند چشم‌انداز و برنامه آینده‌نگر، افق بلندمدت را برای شهرداری تعریف می‌کند.

کامران گردان با تأکید بر اینکه باید برای تدوین سند راهبردی عملیاتی، نگاه ویژه‌ای داشت، افزود: باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای تدوین شود که زمان‌بندی اجرا نیز دقیق مشخص باشد تا مشکلی در آینده برای اجرای برنامه‌ها نداشته باشیم؛ زیرا در صورت برنامه‌ریزی صحیح و زمان‌‎بندی دقیق، شاهد خروجی مناسب طرح‌ها خواهیم بود.

گردان همچنین با اشاره به اینکه باید اعتقاد قلبی برای اجرای این طرح داشته باشیم، تأکید کرد: در تدوین این سند، بهره‌گیری از نظرات مردم، صاحب‌نظران و کارشناسان بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار کرد: اگر بتوانیم ۷۰ درصد طرح تدوین شده را طی ۲۰ سال اجرایی کنیم، قطعاً تحول بزرگی برای شهر ایجاد خواهد شد.