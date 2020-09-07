مشارکت پلیس در کاهش محرومیت زدایی و گسترش امنیت

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید مرتضی بختیاری در حاشیه بازدید از پروژه‌های جهادی یگان ویژه استان چهارمحال و بختیاری، امنیت حاضر را برآیند تعامل و مشارکت همگانی همه اقشار جامعه دانست و اظهار کرد: تولید امنیت با میزان احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی سایر دستگاه‌ها ارتباط نزدیکی دارد، با افزایش تعاملات بین پلیس، مردم و دیگر دستگاه‌ها، ساز و کارهای بنیادی ایجاد امنیت اجتماعی شکل خواهد گرفت و شاهد امنیتی پایدار خواهیم بود.

وی رویکرد اجتماعی را در نیروی عظیم انتظامی حائز اهمیت دانست و گفت: مشارکت اجتماعی پلیس در امر محرومیت زدایی موجب گسترش امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد، سایر دستگاه‌ها نیز باید در کنار پلیس برای ثبات امنیت موجود از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در بخش دیگری از سخنان خود اردوهای جهادی را که چند سالی است در نیروی انتظامی به خصوص در یگان‌های ویژه راه اندازی شده است، مقدس‌ترین راه در جهت کمک به محرومیت زدایی دانست و اظهار کرد: همیاری و کمک به محرومان برای فراهم کردن ابتدایی‌ترین زیر ساخت‌های زندگی و ایجاد فضای فرهنگی و مذهبی در محیط دور افتاده شهری، نمادی از خودسازی فردی است، یگان‌های ویژه به عنوان نماد پلیس در تراز انقلاب اسلامی در این مسیر گام‌های مطلوبی را برداشته است.

این مقام مسئول یادآور شد: توجه به روستاها و مناطق محروم در ابعاد مختلف و ایجاد امکانات گوناگون رفاهی و مهم مانند آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش فقر اجتماعی و اقتصادی داشته باشد؛ با فراهم کردن ابتدایی‌ترین امکانات مورد نیاز می‌توان به محرومان کشور کمک شایانی کرد، محرومیت زدایی که با مشارکت پلیس انجام می‌شود در ایجاد امنیت تأثیر فراوانی دارد.

وی ادامه داد: یگان ویژه استان چهارمحال و بختیاری یکی از یگان‌های موفق در ارائه خدمات در قالب اردوهای جهادی به همنوعان خود در مناطق کم برخوردار منطقه است، که با ساخت منازل مسکونی و ارائه کمک‌های مومنانه با داشتن رویکرد جامعه محوری خود توانسته است خدماتی مطلوب را در این راه مقدس به مردم مستضعف ارائه دهد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور خاطر نشان کرد: رویکرد نرم نیروی انتظامی به خصوص یگان‌های ویژه در کنار اقتدار همیشگی توانسته جلوه‌ای ویژه از خدمات رسانی پلیس را در جامعه به معرض نمایش بگذارد، در چند سال اخیر همه شاهد بوده ایم که پلیس ویژه ایران در همه صحنه‌ها مانند سیل، زلزله، خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) و همچنین کمک به محرومان در قالب طرح نسیم همدلی در ماه مبارک رمضان و همچنین طرح "نسیم محرم" در این ماه عزیز حضوری همیشگی و فعال داشته و دارد، این مهم برگفته از انقلابی بودن این نیروی عظیم مردمی است.

وی در پایان ضمن تقدیر از همه فرماندهان و کارکنان یگان‌های ویژه در خصوص ایجاد نظم و امنیت و همچنین کمک به محرومیت زدایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم این مسیر مقدس که در نیروی انتظامی شکل گرفته است، زمینه ساز ایجاد روحیه ایثار و از خود گذشتگی و خودسازی فردی در بین همه مردم و دیگر دستگاه‌ها شود، تا شاهد از بین رفتن همه مشکلات اقشار محروم جامعه باشیم.