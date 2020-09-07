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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۰۷

در راستای اجرای طرح بصیرت عاشورایی؛

۹۱۱ سبد غذایی در شهرستان بیرجند توزیع شد

۹۱۱ سبد غذایی در شهرستان بیرجند توزیع شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند گفت: در راستای اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه این شهرستان، ۹۱۱ سبد غذایی توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دادخدا خدایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: در این راستا به مدت ۱۲ شب، مراسم عزاداری در امامزادگان باقریه برگزار شد.

وی با بیان اینکه طی این مراسم هفت هزار و ۲۰۰ پرس ژتون غذای گرم در بین عزاداران توزیع شد، گفت: مراسم ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا هم برای نخستین بار به صورت باشکوه به همراه اقامه نماز جماعت در امام زادگان باقریه برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند بیان کرد: در راستای اجرای طرح بصیرت عاشورایی ۱۱ مبلغ اعزام شدند.

حجت الاسلام خدایی افزود: از این تعداد چهار مبلغ اعزامی از قم و مابقی مبلغین بومی از سطح شهرستان بیرجند بوده که در سطح بیرجند و روستاها به امر تبلیغ مشغول بودند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای این طرح گفت: در این راستا ۹۱۱ سبد غذایی، هفت هزار و ۲۰۰ پرس غذا و ۴۰۰ پک بهداشتی توزیع شده است.

بنا به گفته رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند، از این تعداد ۴۸ بسته غذایی و ۵۰ پک بهداشتی توسط خیرین تهیه و توزیع شد.

کد مطلب 5017780

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