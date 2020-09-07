۵ درصد نقاط کشور پوشش اینترنت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی درباره آمار سه و نیم میلیون دانش آموز که به امکانات فضای مجازی دسترسی ندارند گفت: بر اساس اعلام آموزش و پرورش سه و نیم میلیون دانش آموز به هر دلیلی برنامه شاد را نصب نکرده‌اند و آمار بالایی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: ما در ۵ درصد نقاط جمعیتی پوشش اینترنت نداریم که ایراد مربوط به وزارت ارتباطات است از این تعداد در حدود ۷۰۰ هزار دانش آموز در این مناطق هستند و بقیه دانش آموزانی هستند که ابزار دسترسی ندارند و ما اعلام کردیم تا پایان سال تمام نقاط روستایی کشور به شبکه اینترنت متصل می‌شوند تا آمار اتصال به شبکه به صد در صد برسد.

وی درباره ظرفیت شبکه ارتباطی کشور برای پاسخگویی به نیاز آموزش در کشور، افزود: ظرفیت شبکه ارتباطی ما در حدود ۲۱ هزار گیگا بیت بر ثانیه است و با نیاز ۷۰۰ گیگابیتی درخواستی آموزش و پرورش که کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت شبکه است، دیروز میزان استفاده از این ظرفیت ۵ گیگ بوده است.

آذری جهرمی با اشاره به اقدامات انجام شده در این مدت کوتاه برای تجهیز مدارس به شبکه ملی اطلاعات، گفت: با آخرین تکنولوژی‌های روز ۸۶ هزار مدرسه در کل کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است و همچنین با طرح موضوع مدارس کپری، در ابتدا، این مدارس به شبکه متصل شدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره هزینه‌های استفاده از شبکه اینترنت و شاد برای معلمین و دانش آموزان نیز افزود: معلمان استفاده بیشتری از شبکه دارند چرا که باید با تعداد زیادی از دانش آموزان در ارتباط باشند و به همین دلیل در مهرماه گذشته یک بسته ۲۰ گیگا بایتی برای ۳ ماه به صورت رایگان به ۷۰۰ هزار معلم تقدیم شد و این بسته به احتمال بسیار از شنبه برای معلمین فعال می‌شود و زمانی هم که دانش آموزان و معلمین در مدرسه هستند از طریق شبکه دانا بر بستر شبکه ملی اطلاعات به صورت رایگان می‌توانند از شبکه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان هزینه اینترنت معلمان بود که پرداخت شد و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

وی درباره هزینه دانش آموزان برای استفاده از شبکه اینترنت نیز افزود: در تمام کل کشور استفاده از این شبکه شاد برای دانش آموزان رایگان است و اگر دانش آموزان برخی از مدارس برای آموزش تکمیلی و دلایل دیگر از شاد استفاده نمی‌کنند نیز بسته‌ای اختصاصی اینترنت برای آنها تدارک دیده شده که تا شنبه آینده جزییات آن اعلام می‌شود، ویژگی این بسته این است که دانش آموزان خارج از مطالب مورد تایید آموزش و پرورش، دسترسی ندارند تا در برابر آفت‌های فضای مجازی قرار نگیرند.

آذری جهرمی درباره سرمایه گذاری در حوزه سلامت کودکان در فضای مجازی نیز گفت: از سال ۹۶ ما در این حوزه سرمایه گذاری کردیم چرا که کودکان آینده و زندگی ما هستند و اگر به آنها پرداخته نشود آفت‌های فضای مجازی آینده ما را تخریب می‌کنند به همین منظور از سال ۹۶ اینترنت کودکان به همراه اکوسیستم و ابزارهای خاصی مانند تبلت ایرانی برای کودکان تولید شده است و فقط در ایام کرونا برای کودکان محروم مناطق به کمک خیرین ۵ هزار تبلت خریداری و ارسال شده است.

آذری جهرمی با اشاره به سوال نظرسنجی این برنامه که درباره سرویس اینترنت مشترکین سوال شده بود، گفت: اگر هم اکنون درباره صدا و سیما یا کیفیت خودروهای داخلی هم سوال کنید مردم اعلام نارضایتی می‌کنند چرا که انتظارات مردم نسبت به خدمات ارائه شده متفاوت است. نارضایتی مردم بد نیست و مسئولین حضور دارند که این نارضایتی را به رضایت تبدیل کنند و اگر رضایت ۱۰۰ درصدی باشد انگیزه‌های کار از بین می‌رود.

وی به سوالی درباره شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نیز این چنین پاسخ داد: از لحظه رای اعتماد در مجلس این زمزمه از نمایندگان آغاز شد و کسانی که این موضوع را مطرح می‌کردند قصد داشتند شرایط کار در حوزه را سخت‌تر کنند، اما تاکنون چنین موضوعی در ذهن من نبوده و برنامه‌ای نداشته‌ام.

جهرمی درباره پرونده کلاهبرداری ارزش افزوده گفت: در ابتدا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تخلف مشخص شد که به طور کامل به مردم بازگشت داده شد و پرونده ۸ شرکت که اقدام به کلاهبرداری کرده بودند به پلیس ارجاع و شکایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز در این حوزه به دادسرا ارسال و پرونده باز است و باید با مبالغ کسر شده صحت سنجی و رسیدگی شود.