دولت شرق لیبی استعفانامه خود را به پارلمان تقدیم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان لیبی روز یکشنبه با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که دولت موقت لیبی به نخست وزیری «عبدالله آل ثانی» استعفانامه اعضای کابینه خود را به ریاست مجلس نمایندگان مستقر در طبرق تسلیم کرده است.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: «دولت لیبی استعفانامه را به رئیس پارلمان ارائه کرده است. این [استعفانامه] به شورای [مجلس نمایندگان] تقدیم خواهد شد».

طبق این بیانیه مطبوعاتی، آل ثانی و سایر مقامات بلندپایه در کابینه وی پیش از این کناره گیری، یک نشست فوق العاده با حضور صالح برگزار و در آن پیرامون اعتراضات عمومی علیه قطع برق و شرایط نامناسب زندگی در بنغازی و سایر شهرهای بزرگ در شرق لیبی با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند.