وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه ترکیه، مصر و عربستان گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه ترکیه، مصر و عربستان سعودی، همتایان خود را در جریان آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان این گفت‌وگوها را شروعی خوب ارزیابی کرد، اما در عین حال بر ضرورت رفع بی‌اعتمادی نسبت به نیات و اهداف طرف آمریکایی تأکید نمود.

وزرای امور خارجه کشورهای منطقه نیز ضمن استقبال از آغاز مذاکرات مسقط، بر اهمیت تداوم این گفت‌وگوها برای نیل به یک راه‌حل‌ سیاسی و دیپلماتیک و جلوگیری از هرگونه تشدید تنش تأکید کرده و موفقیت این مذاکرات را برای ثبات و امنیت منطقه حائز اهمیت دانستند.