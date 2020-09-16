تولید «نوروز رنگی» به آبان موکول شد/ فیلمنامه در حال بازنویسی است

علیرضا مسعودی که پیش از این قرار بود سریال نوروزی «نوروز رنگی» را از ابتدای شهریور ماه کلید بزند درباره به تعویق افتادن تولید این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: تصمیم گرفتم بازنویسی‌های دوباره‌ای روی فیلمنامه سریال داشته باشم و بعد از آن وارد تولید شوم.

وی اضافه کرد: از طرفی سریال برای نوروز است و فکر می‌کنم هنوز فرصت هست و نیازی به تولید عجله‌ای سریال نیست.

مسعودی که سریالش را در مشهد تصویربرداری خواهد کرد، در ادامه گفت: با توجه به شرایط سخت تولید در شیوع کرونا کمی هم صبر می‌کنیم تا ببینیم وضعیت چگونه پیش خواهد رفت به ویژه که می‌گویند با شروع پاییز کرونا دوباره اوج خواهد گرفت و ما هم برای بردن گروه به مشهد باید با برنامه‌ریزی تصمیم بگیریم.

این نویسنده که سریال «آخر خط» اولین تجربه کارگردانی اش بود درباره تغییرات فیلمنامه جدید خود در بازنویسی بیان کرد: تغییرات چندانی قرار نیست لحاظ شود قصه مشخص است و روی همان بازنویسی‌هایی انجام خواهد شد.

وی در پایان درباره زمان شروع سریالش که برای نوروز ۱۴۰۰ پخش می‌شود اظهار کرد: احتمالاً سریال را در اواسط آبان ماه کلید بزنیم.

قصه این مجموعه به سال ۶۶ در مشهد برمی‌گردد و تاکنون بازیگرانی چون حمید لولایی، شهرام قائدی، جواد خواجوی و محمد اسلامی برای بازی در این سریال قرارداد بسته‌اند. حدود ۷۰ درصد بازیگران این سریال نیز تازه کار و بومی مشهد هستند.

مجموعه تلویزیونی «نوروز رنگی» به نویسندگی و کارگردانی علی مسعودی به سفارش گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم و به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان ساخته خواهد شد.