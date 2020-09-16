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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۳۹

در ادامه آتش‌سوزی؛

ترامپ در «اورگن» وضعیت فاجعه اعلام کرد

ترامپ در «اورگن» وضعیت فاجعه اعلام کرد

آتش‌سوزی در ایالت «اورگن» آمریکا به حدی شدید است که رئیس‌جمهور این کشور با اعلام وضعیت فاجعه و اختصاص کمک فوری به آن موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شدت آتش‌سوزی در «اورگن» واقع در غرب آمریکا، به حدی زیاد است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور را وادار کرد برای این ایالات حالت فوق‌العاده (فاجعه ملی) اعلام کند.

حریق از ۱۰ روز پیش آغاز شد و طی این مدت ۳۴ آتش‌سوزی همزمان، اراضی به مساحت تقریبی ۳۷۰ هزار هکتار را سوزانده اند.

در مجموع، وقوع حریق گسترده در سه ایالت غربی اورگن، کالیفرنیا و واشنگتن دستکم جان ۳۵ نفر را گرفته است.

گارد ملی آمریکا نیز از اعزام بیش از یک هزار نیرو به ایالت اورگن برای مهار آتش‌سوزی خبر داد. تا پایان روز گذشته، حدود ۷۰۰ نیروی زمینی و هوایی گارد ملی به اورگن رفتند و ۳۰۰ تن دیگر نیز تا پایان هفته به این ایالت اعزام خواهند شد.

کد مطلب 5025147
مریم خرمایی

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