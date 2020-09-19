به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت‌الله علم الهدی در نشست هم‌اندیشی با مسئولان نشریات قوه قضائیه ضمن تسلیت ایام عزاداری اهل بیت (ع)، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یکی از رسالت‌های خود، از تمامی زمینه‌های مرتبط با موضوعات پژوهشی و علمی در قوه قضائیه حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۲ نشریه در بخش‌های مختلف قوه قضائیه منتشر می‌شود گفت: این جلسه از باب همفکری، هم افزایی، همکاری و تعامل بین نشریات مختلف دستگاه قضائی برگزار شده تا بتوانیم با مشارکت و همکاری تمام نشریات، شورای نشریات علمی قوه قضائیه را تشکیل دهیم.

علم‌الهدی با بیان اینکه تشکیل شورای نشریات علمی قوه قضائیه برکات، آثار و فواید قابل توجهی خواهد داشت افزود: در بسیاری از نهادها، چنین ساختاری به منظوری همفکری، همکاری و ارتقای تعاملات وجود دارد.

وی اضافه کرد: در پژوهشگاه قوه قضائیه، از گذشته دو نشریه شامل مجله حقوقی دادگستری (از سال ۱۳۱۶) و فصلنامه رأی با اصلاحات جدید منتشر می‌شود و به تازگی نیز نشریه جدیدی تحت عنوان دو فصلنامه پژوهش‌های حقوق ثبت منتشر شده که در حال فراخوان دریافت مقالات است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ایجاد درگاه واحد اینترنتی توسط این پژوهشگاه برای بارگذاری تمامی نشریات قوه قضائیه اظهار کرد: به طور طبیعی هر نشریه سامانه مستقل خود را دارد و ایجاد درگاه واحد نشریات فقط به منظور آسان کردن جستجوی موضوعی مطالب نشریه‌های قوه قضائیه در یک درگاه اینترنتی واحد است.

علم‌الهدی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امکانات سامانه نشریات علمی قوه قضائیه، طی چند مرحله تکمیل خواهد شد و در نخستین مرحله در آینده نه چندان دور، موتور جستجوی نشریات ایجاد می‌شود.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه ایجاد سامانه واحد منافاتی با ایجاد سامانه مستقل برای هر کدام از نشریات ندارد اضافه کرد: ایجاد درگاه واحد مزیتی به منظور تجمیع مطالب برای مخاطبان بیرونی است.

علم الهدی با بیان اینکه همه نشریات قوه قضائیه از وزارت علوم درجه علمی دریافت نکرده‌اند ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند با توجه به جایگاه خود از طریق رایزنی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، دریافت درجه علمی برای نشریات قوه قضائیه را پیگیری کند.

وی گفت: در حال حاضر از ۴۲ نشریه در حال چاپ در قوه قضائیه، فقط هشت نشریه سامانه مستقل دارند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: رویکرد پژوهشگاه در بحث نشریات حمایتی و توسعه‌ای است و به هیچ عنوان به دنبال انحصار یا برتری طلبی نیستیم. در پژوهشگاه رویکرد تعامل و هم افزایی حاکم است و در بحث نشریات قائل به مالکیت پژوهشگاه نیستیم بلکه معتقدیم باید شورایی تشکیل و به صورت جمعی نشریات عضو آن شوند تا به نوعی با همفکری و کارهای جمعی و تیمی برای خروجی بهتر نشریات تلاش شود.

علم الهدی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد سامانه برای نشریات و مجلاتی که سامانه ندارند با تعامل و همفکری در دستور کار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار دارد.

در ادامه این نشست حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیز با بیان اینکه بین نشریات دانشگاهی و نشریات قوه‌قضاییه تفاوت وجود دارد گفت: نشریات دانشگاهی به دنبال توسعه ادبیات و علم هستند اما در نشریات قوه قضائیه موضوعات مقالات با فراخوان و سیاستگذاری و در راستای حل مسائل قوه قضائیه مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: همکاری نشریات قوه قضائیه می‌تواند در حل معضلات دستگاه قضا نقش به سزایی داشته باشد و قطعاً هم افزایی و تعامل بین نشریات قوه قضائیه اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.

احمدزاده، مدیر مجله حقوقی دادگستری نیز در این جلسه گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که مقالات منتشر شده در نشریات مختلف قوه قضائیه، در یک درگاه واحد قابل دسترس عموم قرار گیرد.

وی با اشاره به ایجاد سامانه واحد برای مجله حقوقی دادگستری افزود: به طور قطع، هر نشریه‌ای نیاز به یک سامانه و درگاه واحد قابل دسترس دارد. زمانی که تمام نشریات در یک سامانه تجمیع شوند موضوع جست و جو و قابل دسترس بودن فراهم می‌شود.

حسین اعظمی معاون منابع انسانی دادگستری کل البرز نیز بر ضرورت تشکیل شورای نشریات قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: باید در این شورا نشریات گروه‌بندی شده و پیوست انگیزشی برای قضات و کارکنان اداری داشته باشیم.

در ادامه تاجگر، مدیر مجله کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پژوهشگاه قوه‌قضاییه طبق آئین‌نامه می‌تواند به دنبال تجمیع نشریات باشد و از سوی دیگر با گردآوری ایده و ایجاد سامانه واحد اقدامی مؤثر در راستای هم افزایی و تعامل انجام دهد.

وی اضافه کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه با رویکرد تعاملی با تمام نشریات و فراخوان مشترک، می‌تواند گامی مؤثری بردارد و در جهت حل مشکلات دستگاه قضا اقدام کند.

فتحی مدیر مجله قضاوت نیز در این جلسه اظهار کرد: تا کنون ۹۸ شماره از فصلنامه قضاوت منتشر شده و دارای درجه علمی از وزارت علوم است.

جابر قره‌داغی، دانشیار سازمان پزشکی قانونی و مدیر مجله پزشکی قانونی نیز در نشست هم‌اندیشی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با مدیران نشریات قوه قضائیه اظهار کرد: مجله پزشکی قانونی زیر نظر وزارت بهداشت بوده و کاملاً پژوهشی و پزشکی است ضمن اینکه به روز بوده و سامانه مجزا دارد و بر موضوعات جامع پزشکی متمرکز است.

بر اساس این گزارش، تبادل مقالات بین نشریات علمی، اشتراک بانک داوران نشریات با یکدیگر، تدوین دستورالعمل شورای نشریات، راه‌اندازی نشریات تخصصی و تخصصی‌سازی نشریات، ایجاد سازوکار حمایتی از نشریات، برگزاری فراخوان‌های مشترک، ایجاد سازوکارهایی برای هدفمند شدن مقالات در راستای حل مسائل قوه قضائیه، فراهم کردن دسترسی قضات به سامانه نشریات علمی قوه قضائیه در بستر شبکه داخلی، ایجاد مرجعیت در مقالات حقوقی و قضائی، ارسال مقالات مرتبط با هر یک از بخش‌های قوه قضائیه برای آن واحدی و رویکرد حمایتی از انتشار مقالات توسط قضات و کارکنان قوه قضائیه از دیگر پیشنهادات و مسائل مطروحه در این جلسه بود.