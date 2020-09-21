خم شدن کمر گردشگری خراسان جنوبی در سایه قوانین ناکارآمد

خبرگزاری‌مهر، گروه استان‌ها: بر هیچکس پوشیده نیست که در شرایط تحریم اقتصادی و تصمیم مسئولان بلندپایه کشوری بر اقتصاد رها شده از وابستگی به نفت، یکی از اولویت‌ها برای گردش اقتصادی توجه به گردشگری است.

این موضوع برای استان‌هایی چون خراسان‌جنوبی که ظرفیت‌های بی بدیلی برای گردشگری چون بیابان لوت دارد از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. ظرفیتی که نه تنها برای مسافر هموطن بلکه برای توریست خارجی نیز جذابیت خاصی دارد.

اما شیوع کرونا و ضرورت کاهش سفرها موجب شد تا تعداد زیادی از فعالان گردشگری با آسیب رو به رو شوند.

سید محمد آذرکار، رئیس جامعه هتلداران خراسان‌جنوبی در این زمینه اظهار کرد: گردشگری به دلایل متعدد فرهنگی، تأکیدات دینی و اقتصادی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و سریع‌ترین راه برای رسیدن به توسعه محسوب می‌شود.

وی بیان‌کرد: یکی از مهمترین مشکلات گردشگری در خراسان‌جنوبی این است که یک قانون و وحدت رویه در زمینه این صنعت در کل کشور اجرا می‌شود در حالی که استان‌های در حال توسعه‌ای چون استان ما باید به صورت ویژه‌تری دیده شوند.

اعمال قوانین یکسان برای همه استان‌ها بی عدالتی است

رئیس جامعه هتلداران خراسان‌جنوبی در گفتگو با مهر ادامه‌داد: همه قوانینی که در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و نرخ تسهیلات برای هتلدار خراسان‌جنوبی وجود دارد برای هتلدار در استان‌هایی چون اصفهان و خراسان رضوی نیز اعمال می‌شود که این یکسانی عین بی‌عدالتی است.

آذرکار با گلایه از اینکه یک قانون جامع و مدون در حوزه گردشگری خراسان جنوبی وجود ندارد، افزود: بخش خصوصی خواهان تدوین سند توسعه گردشگری استان است.

یک قانون جامع و مدون در حوزه گردشگری خراسان جنوبی وجود ندارد و بخش خصوصی خواهان تدوین سند توسعه گردشگری استان است زهرا ذاکریان از فعالان حوزه صنایع دستی خراسان‌جنوبی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به تأثیر متقابل گردشگری و صنایع دستی بر یکدیگر گفت: ما فعالیت خود در حوزه پارچه‌بافی در روستای خراشاد را از سال ۸۳ شروع کردیم و تاکنون هزار و ۶۰۰ نفر را در این زمینه آموزش داده‌ایم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه هر کدام از این هزار و ۶۰۰ نفر خودشان تبدیل به کارآفرینانی شده‌اند که در زمینه صنایع دستی بسیار موفق عمل می‌کنند.

ذاکریان ادامه‌داد: کرونا هر چند بر روی بخش‌های مختلف تأثیر منفی گذاشته است ولی در موضوع تولیدات صنایع برعکس موجب افزایش تولید محصولات صنایع دستی َشده است.

شیوع کرونا فروش صنایع دستی را کاهش داده است

وی با اشاره به اینکه کرونا فروش صنایع دستی را کاهش داده است، گفت: امید هنرمندان صنایع دستی هر ساله به نمایشگاه‌های بهاره و تابستانه بود که این امر به واسطه کرونا در سال جاری محقق نشد و در نهایت به سمت فروش محصولات در فضای مجازی رفتیم.

محمد نبیلی‌مقدم، مدیرعامل آب گرم هلال فردوس گفت: ما حدود سه سال در نمایشگاه‌های مختلف گردشگری حضور داشته‌ایم، ولی متأسفانه خراسان‌جنوبی در سطح کشور به عنوان منطقه‌ای محروم و فقرزده معرفی شده است.

وی با بیان اینکه ما با باور به توانمندی استانمان در کنار غرفه‌های مربوط به آب گرم سرعین اردبیل غرفه زدیم، بیان‌کرد: ولی متأسفانه از مردم می‌شنیدیم که مگر در خراسان‌جنوبی این منطقه کویری هم آبگرم و چنین امکاناتی وجود دارد.

نبیلی مقدم با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مجموعه ما باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد، ادامه‌داد: با این حال سه سال مستمر برای رفع مشکل مالیاتی خود به هر سازمان و نهاد مرتبطی مراجعه کردم، رفع نشد.

وی گفت: ۲۰ روز پیش برق مجموعه ما را قطع کردند و این در حالی بود که ما به واسطه بیماری کرونا با یک بحران در حوزه گردشگری رو به رو هستیم.

احمد کاشانی از دیگر فعالان حوزه گردشگری و تور گردانی در خراسان‌جنوبی نیز در گفتگو با مهر بیان‌کرد: یکی از ظرفیت‌های بی نظیر خراسان‌جنوبی بیابان لوت است که در صورت فراهم شدن امکانات می‌تواند با کشورهای همسایه چون امارات و عمان نیز رقابت کند.

وی بیان‌کرد: از ۲۴ اثر ثبت شده جهانی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در کشور چهار اثر باغ اکبریه، قنات بلده فردوس، روستای جهانی خراشاد و بیابان لوت در خراسان‌جنوبی است.

گردشگری اقتصاد روستا را متحول می‌کند

کاشانی ادامه‌داد: از چهار اثر جهانی ثبت شده در خراسان‌جنوبی نیز سه اثر در روستاهای استان واقع شده است که نشان می‌دهد می‌توانیم با استفاده از رونق گردشگری اقتصاد روستاهای خراسان‌جنوبی را نیز متحول کنیم.

وی گفت: همواره از سختی‌های در مسیر گردشگری خراسان‌جنوبی گفته‌ایم اما علی‌رغم کاستی‌ها و کمبودها نباید فراموش کنیم که نرخ رشد گردشگری در استان در چهار سال گذشته بسیار افزایش داشته است.

این فعال حوزه گردشگری و تور گردانی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: به عنوان مثال در چهار سال گذشته اگر من می‌خواستم یک گردشگر را به روستای زیبای ازمیغان ببرم، اقامتگاه بوم‌گردی در آنجا وجود نداشت ولی در حال حاضر اقامتگاه‌های های بوم‌گردی در همه روستاهای هدف گردشگری استان وجود دارد.

قوانین مالیاتی مشکل فعالان حوزه گردشگری

فرامرز کیانی از فعالان حوزه گردشگری شهرستان بشرویه هم به مهر گفت: اکثر فعالان حوزه گردشگری با مشکل مالیات و تأمین اجتماعی رو به رو هستند.

این فعال حوزه گردشگری گفت: افرادی که در روز شهادت ائمه (ع) به بهانه گردشگری حرمت می‌شکنند مربوط به تورهای غیر مجاز هستند ولی افرادی که به صورت رسمی تور وارد استان می‌کنند برای باورهای مذهبی و فرهنگی مردم احترام قائل هستند.

محمد رضا مجیدی رئیس بین المجالس آسیایی و رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی بیرجند نیز در گفت‌وگو با مهر گفت: با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از گردشگری به عنوان راهکاری برای برون رفت از اقتصاد وابسته به نفت استفاده کرد.

گردشگری مصداق اقتصاد مقاومتی است

وی با اشاره به اینکه اقتصاد گردشگری یک اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است، اظهار کرد: از طرف دیگر می‌توان گردشگری را مصداق کامل و واقعی اقتصاد مقاومتی دانست

رئیس بین‌المجالس آسیایی ادامه‌داد: بخشی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان گردشگری درون استانی و بخشی از آن ملی است که امیدواریم با همفکری برای رفع آن تدبیری توسط نهادهای ذی‌ربط اندیشیده شود.

مجیدی با اشاره به مشکلاتی که دوران کرونا برای صنعت گردشگری به وجود آورد، یادآور شد: گردشگری یک صنعت مردم پایه است و بی شک باید برای رونق آن در دوران پسا کرونا و در سال‌های ۱۴۰۰ و بعد آن تدبیر کنیم.

همچنین محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان‌جنوبی پیش از این در جلسه هم اندیشی با فعالان بخش گردشگری خراسان‌جنوبی بیان کرده بود: وجود بیش از ۶۰ جاذبه طبیعی، هزار و ۸۰۰ اثر ملی در حوزه میراث فرهنگی و چهار اثر جهانی به ثبت رسیده، از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان برای جذب گردشگر است.

وی با تأکید بر اینکه مهمترین اولویت ما معرفی این جاذبه‌هاست، ادامه داد: در بحث استفاده از ظرفیت‌های گردشگری باید سیاست‌های کلان نظام، فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های چشم‌انداز کشور مدنظر باشد.

خسارت اولیه ۹۰ میلیاردی

استاندار به راهکارهای تبیین شده برای استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های گردشگری پرداخت و افزود: اصلی‌ترین کار، تدوین سند جامع گردشگری است که در شورای پژوهشی استان به تصویب رسیده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی هم در آخرین مصاحبه رسانه‌ای خود در خرداد ماه سال جاری میزان خسارت به بخش گردشگری استان را ۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این خسارت به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای گردشگری و اقامتی بوده است.

مرتضی عربی بیان کرد: این میزان خسارت متوجه تأسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان و کارکنان این بخش بوده است.

وی بخشش مالیات بر درآمد در ماه‌های کرونایی، امهال هزینه حامل‌های انرژی و پیش بینی تسهیلات بانکی ۱۲ درصد را از جمله حمایت‌های دولت برای فعالان اقتصادی این بخش برشمرد و گفت: تصمیم‌هایی هم درخصوص بیمه بیکاری کارکنان تعدیل شده با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گرفته شد.

رونق گردشگری وابسته به حضور مردم و گردشگر است که در شرایط شیوع کرونا این امر در استان‌هایی چون خراسان جنوبی به شدت کاهش یافت است.

البته این موضوع از منظر پیشگیری از شیوع کرونا و ممانعت از انتقال این ویروس اقدامی درست و پسندیده به شمار می‌رود ولی در کنار آن باید شرایط فعالان حوزه گردشگری را که در این بین آسیب دیده‌اند در نظر گرفت و با فشار مضاعف در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی کام آنان را بیش از این تلخ نکرد.