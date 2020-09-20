نیمه دوم ما را به پیروزی برابر الاهلی امیدوار کرد/ فقط باید ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که به میزبانی قطر برگزار می شود، شامگاه یکشنبه تیم فوتبال استقلال به مصاف تیم الشرطه عراق رفت که این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت.

مجید نامجومطلق پس از این دیدار در مورد شرایط بازی و نتیجه ای که رقم خورد گفت: به دلیل اینکه از شرایط مسابقه دور بودیم و در قطر فقط تمرین کرده بودیم، بازیکنان ما از شرایط بازی دور بودند و به همین خاطر نیمه اول خوبی نداشتیم.

وی افزود: می‌دانستیم الشرطه روی ضربات ایستگاهی برنامه دارد و ما برنامه های زیادی برای خنثی کردن این تاکتیک داشتیم اما درست از همان نقطه ای که به بازیکنان گفتیم گل خوردیم و نیمه اول را از دست دادیم. در نیمه دوم با تغییراتی که به وجود آوردیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم.

نامجومطلق با اعتقاد بر اینکه داور کره ای یک ضربه پنالتی به سود استقلال نگرفته است گفت: حدس من این است که داور می توانست یک ضربه پنالتی برای ما بگیرد. همین پنالتی می توانست سرنوشت بازی و تیم ما را عوض کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: نیمه دوم دیدار با الشرطه ما را به دیدار با الاهلی عربستان امیدوار کرد و امیدوارم بتوانیم با پیروزی در این دیدار به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شناخت خوبی از تیم الاهلی عربستان دارد گفت: قطعا در آن بازی چاره ای جز بردن نداریم و تمام تفکر ما برای شکست دادن الاهلی خواهد بود. با بازی نیمه دوم مقابل الشرطه خوشبین هستم که الاهلی را شکست دهیم. بازیکنان استقلال این انگیزه را دارند که به مرحله بعد صعود کنند.