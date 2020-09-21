جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات بخش تولید در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی‌دشتکی عصر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل استانداری ایلام اظهار کرد: در سال جهش تولید تمرکز حوزه اقتصادی استان بر مولفه‌های درگیر در کار تولید است و در این راستا رفع موانع تولید یک هدف مهم و حائز اهمیت بوده که باید با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه خواستار استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای رفع موانع تولید شد و گفت: ساز و کارهای قانونی خوبی برای کمک به حوزه تولید وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.

سلیمانی دشتکی در ادامه به استفاده از ظرفیت‌های کارگروه ملی تسهیل در خصوص تعیین تکلیف واحدهای تولیدی بدهکار خبر داد و بیان کرد: در این کارگروه، راه اندازی مجدد و یا افزایش ظرفیت بخش تولید طرح‌های بزرگ نیمه تمام و راکد از سنوات گذشته در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این راستا به منظور اتمام و بهره برداری طرح‌ها، تعیین تکلیف بدهی ارزی شرکت‌ها از طریق سازوکار مشخص در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پیگیری می‌شود.

استاندار ایلام در ادامه بر استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش تولید تاکید کرد و گفت: در این بخش ۱۰۰ درصد سهم استان در سال ۹۸ جذب شده است و سهم جذب نشده سایر استان‌ها و اخذ سهمیه برای سال ۹۹ استان نیز پیگیری می‌شود.