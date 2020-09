به گزارش خبرنگار مهر،‌ دو کتاب «تربیت اصولی» نوشته کورت ونه‌گات با ترجمه محمدرضا شکاری و «یکی مثل تو» به قلم جمعی از نویسندگان بریتانیایی با ترجمه حسین علیرضایی به‌تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده‌اند. این‌دوکتاب عناوین ۱۴ و ۱۷ مجموعه کتاب‌های «پانوراما» هستند که این‌ناشر ترجمه‌شان را چاپ می‌کند.

این‌کتاب‌ها در واقع ترجمه آثار مجموعه‌کتاب‌های جیبی هستند که در فرانسه و توسط مجموعه انتشاراتی گالیمار چاپ می‌شوند. نام اصلی این مجموعه Folio ۲€ است که ناشر به دلیل انحصار نام مجموعه، به ققنوس اجازه نداده ترجمه فارسی کتاب‌ها تحت عنوان نام اصلی مجموعه چاپ شود. هدف از انتشار چاپ کتاب‌های پانوراما، به تعبیر ناشر این است که «خواندن گزیده‌ای از آثار، به مراتب بهتر از نخواندن آن‌هاست.»

«کودکی یک رئیس»، «مرگ‌نامه»، «بانو آمالیا»، «ابریشمی گل‌برجسته»، «پدرم»، «رستوران نقاشی»، «فلسفه زندگی زناشویی»، «جنایت»، «مسافرخانه سرخ»، «خواندن در توالت»، «سرزمین غریب»، «گربه مادرم»، «فِدِر یا شوهر متمول»، «آزمایش دکتر اکس» و «تابستان» عناوین کتاب‌هایی هستند که پیش‌ از این‌، ترجمه‌شان در قالب این‌مجموعه منتشر شده است.

«تربیت اصولی» رمانی کوتاه از کورت ونه‌گات و در واقع یکی از داستان‌های کتاب «We are what We Pretend to be: The First and Last Works» این‌نویسنده است. متن داستان مذکور از زبان اصلی و نسخه‌ای ترجمه شده که سال ۲۰۱۲ چاپ شده است.

داستان بلند «تربیت اصولی» در ۹ فصل نوشته شده است.

این‌کتاب با ۹۳ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

«یکی مثل تو» هم مجموعه‌ای از ۷ داستان از نویسندگان بریتانیایی است. نسخه اصلی این‌کتاب هم سال ۲۰۱۶ با عنوان داستان‌های انگلیسی انتشارات پنگوئن چاپ شده است.

داستان‌هایی که در این‌کتاب چاپ‌ شده‌اند، به‌ترتیب عبارت‌اند از: «کلاغ» نوشته ال.اِی. جی. استرانگ، «زیبای کمبروِل» نوشته وی.اس.پریچت، «جان‌سخت‌ها» نوشته الی اسمیت، «یکی مثل تو» نوشته روآل دال، «قسمت» نوشته جورجینا همیک، «سه پیرمرد» نوشته جورج مِکی براون و «راه‌های فرار» نوشته پنه‌لوپه فیتزجرالد

این‌کتاب هم با ۱۲۰ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان به چاپ رسیده است.