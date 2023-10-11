به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بهشت گربه‌ها» نوشته امیل زولا با ترجمه مژگان حسینی روزبهانی و «کت چرمی» نوشته چزاره پاوزه با ترجمه صنم غیاثی به‌تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده‌اند.

دو کتاب یادشده از عناوین مجموعه «پانوراما» هستند که این‌ناشر ترجمه‌اش را منتشر می‌کند. این کتاب‌ها در واقع ترجمه آثار مجموعه‌کتاب‌های جیبی هستند که در فرانسه و توسط مجموعه انتشاراتی گالیمار چاپ می‌شوند. نام اصلی این مجموعه Folio 2€ است که ناشر به دلیل انحصار نام مجموعه، به ققنوس اجازه نداده ترجمه فارسی کتاب‌ها تحت عنوان نام اصلی مجموعه چاپ شود. هدف از انتشار چاپ کتاب‌های پانوراما، به تعبیر ناشر این است که «خواندن گزیده‌ای از آثار، به مراتب بهتر از نخواندن آن‌هاست.»

«کودکی یک رئیس»، «مرگ‌نامه»، «بانو آمالیا»، «ابریشمی گل‌برجسته»، «پدرم»، «رستوران نقاشی»، «فلسفه زندگی زناشویی»، «جنایت»، «مسافرخانه سرخ»، «خواندن در توالت»، «سرزمین غریب»، «گربه مادرم»، «فِدِر یا شوهر متمول»، «آزمایش دکتر اکس»، «تابستان»، «تربیت اصولی»، «یکی مثل تو» «قتل‌های آبرومندانه» و «زنگ آهنگین و شبی که مُرد» عناوین این‌مجموعه هستند که پیش‌تر منتشر شده‌اند.

«بهشت گربه‌ها» نوشته امیل زولا دربرگیرنده ۵ داستان کوتاه از این‌نویسنده است که سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات گالیمار چاپ شده است. این‌کتاب بیستمین عنوان مجموعه «پانوراما» است.

امیل زولا با نام کامل امیل ادوارد شارل آنتوان زولا متولد سال ۱۸۴۰ و درگذشته به سال ۱۹۰۲ است. او را به عنوان رمان‌نویس، منتقد ادبی و نمایشنامه‌نویس می‌شناسند که البته روزنامه‌نگار و پدر مکتب ادبی ناتورالیسم هم هست. بیشتر شهرت زولا به خاطر نوشتن رمان ۲۰ جلدی «روگن ماکار» است که فرانسه دوران امپراطوری دوم فرانسه را نشان می‌دهد. زولا در سال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ در اولین و دومین دور برگزاری جایزه‌ نوبل ادبی، نامزد شد اما این‌جایزه را دریافت نکرد.

کتاب «بهشت گربه‌ها» دربرگیرنده ۵ داستان از زولا با عناوین «بهشت گربه‌ها»، «آهنگر»، «بیکاری»، «خاطرات» و «افسانه شنل کوتاه آبی عشق» است. فرارِ گربه‌ای نازپرورده به کوچه‌های سرد، فلاکتِ کارگران بیکار شده، جستجوی خوشبختی در کوره آهنگری، باغ‌وحش پاریس، زوال کاخ ورسای، بلبشوی بازار روز، ویرانه‌های پاریس جنگ دیده، شکارچی پرندگان، کیمیاگری نیمه دیوانه، عشقی پاک و وفادارانه به دختری محتضر و ... مسائل و موضوعاتی هستند که در این‌داستان‌ها به چشم می‌آیند.

زولا این داستان‌ها و قطعه‌های خاطرات را از سال ١٨٦٦ تا ١٨٧٢ در مطبوعات و روزنامه‌های مختلف چاپ کرد. او پیش از گردآوری آن‌ها در مجموعه «قصه‌های جدید برای نینون» (١٨٧٤) آن‌ها را بارها مورد ویرایش قرار داد. ویژگی داستان‌های این‌کتاب نثر آهنگین آن‌ها بوده است.

این‌کتاب با ۱۰۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.

«چت چرمی» هم در برگیرنده ۵ داستان از چزاره پاوزه نویسنده ایتالیایی است که یکی از چهره‌های مهم ادبی قرن بیستم این‌کشور محسوب می‌شود و این‌داستان‌ها را در تعطیلات ماه اوت خود نوشت و سال ۱۹۴۶ منتشرشان کرد. او در این‌قصه‌ها مخاطب را به کوهستان‌ها، رودخانه‌ها و تاکستان‌هایی می‌برد که کودکی و جوانی خود را در آن‌ها سپری کرده است. به این‌ترتیب مخاطب او خواهد فهمید در تپه‌های پیمونته، زمستان‌ها سخت و تابستان‌ها گرم است. بچه‌ها آنجا آزادانه در آغوش طبیعت بزرگ می‌شوند و دوستی و عشق و تنهایی و مرگ را کشف می‌کنند.

انتشارات گالیمار این‌کتاب را سال ۲۰۱۰ چاپ کرده است. عناوین داستان‌های این‌کتاب هم به‌ترتیب عبارت‌اند از: «کت چرمی»، «احضار»، «داستان رازآلود»، «نظرکرده» و «گفتگو در کنار رودخانه».

در پایان داستان «احضار» می‌خوانیم:

ناگهان پرسیدم: «مازینو، دلت نمی‌خواهد چیزی بدانی؟»

در حالی که صدایش دور و دورتر می‌شد، طوری که انگار از پشت دیوار حرف می‌زند، گفت: «نه، هیچ‌چیز.»

نمی‌دانم چه مدت در آن مکان نشسته بودم و سرم را به هره چوبی پنجره که اولین بار شقایق‌ها را آن‌جا دیده بودم تکیه داده بودم. می‌دانستم شب شده و حالم خوب بود و از جایم تکان نمی‌خوردم. وقتی صدای سوت تراموا به من رسید، تکان خوردم؛ اگرچه در ناخودآگاهم این صدا را از مدت‌ها قبل شنیده بودم. سایه‌ای که حتی پنجره را پوشانده بود هنوز موفق نشده بود دشت را بپوشاند، اما من در آن لحظه در فکر آن نبودم و نگاهش نمی‌کردم.

اما در انتهای اتاق چشمم به دری نیمه‌باز افتاد که به بیرون باز می‌شد و چون نمی‌دانستم از چه زمانی آن‌جا بوده، نگران این شدم که مبادا صاحبان آن‌جا در را باز کنند و از حضور مخفیانه من شِکوه کنند. فقط نگران نبودم، هراسیده بودم. به آستانه در رفتم. در یک چشم‌ به هم زدن، در حالی که قبلم به‌شدت می‌زد، به پشت یک‌کارخانه رسیدم.

این‌کتاب هم با ۷۱ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۵ هزار تومان به چاپ رسیده است.