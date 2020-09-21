دانشگاهیان با الگو از دفاع مقدس برای حل مشکلات کشور گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی، فرا رسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

در متن پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

بسمه تعالی

«وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم»

سی و یکم شهریور، یادآور رشادت‌ها و ایثار ماندگار انسان‌های دلیری است که در هشت سال دفاع مقدس در دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با هجوم دشمن به ایران اسلامی، از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

دوران دفاع مقدس، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ایران است و یکی از عوامل هویت‌ساز برای جامعه ایران به شمار می آید. این حماسه عظیم و عزت‌آفرین، نمادی از سرفرازی ملتی است که هیچ گاه مقابل زورگویی و ظلم سکوت نکرده است.

هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای مرور و بازخوانی مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های مردان و زنان شجاعی است که با اراده‌ای بی‌بدیل علیه تجاوز به کشور، به مقابله برخاستند و استقلال خود را معامله نکردند.

نسل ما وظیفه دارد از تجربه خود در دفاع مقدس، برای نسل‌های جدید که این دوره را لمس نکرده‌اند، سخن گفته و این رویداد تاریخی را به شیوه‌ای واقعی ترسیم کند، زیرا ملتی که گذشته خود را فراموش کند، آینده‌ای نخواهد داشت.

بی‌تردید در آن مقطع حساس تاریخی، هدایت‌ها و رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی(ره) و مدیریت مقام معظم رهبری و تمامی مسئولان کشور و همراهی و همدلی فرماندهان دوران دفاع مقدس، برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم زد.

دانشجویان و استادان در سنگر علم و دانش به دنبال تحقق آرمان‌های راستین ملت باشند

امروز ایران اسلامی در شرایطی قرار دارد که دشمن، فرهنگ غنی و پیشرفت علمی و هویتی این سرزمین را نشانه گرفته و در این دشمنی از هیچ ابزار فرهنگی، نظامی، اقتصادی، سیاسی و... غافل نمی‌شود.

نسل جوان به ویژه جامعه دانشگاهی در مقابل این برنامه دشمن، رسالتی خطیر برعهده دارد و امروز به تأسی از همان فرهنگ عاشورایی، محققان، دانشجویان و استادان گرانقدرمان وظیفه دارند در سنگر علم و دانش به دنبال تحقق آرمان‌های راستین ملت باشند و مسیر پیشرفت و توسعه را هموار سازند.

امید دارم جامعه دانشگاهی ما به ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با الگوبرداری از آموزه‌ها و فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس و درک شرایط موجود، بتوانند در حل معضلات و توسعه پایدار کشور بیش از پیش مؤثر عمل کنند.

اینجانب با گرامیداشت هشت سال دوران دفاع مقدس و یاد و خاطره امام راحل و دلاوری های شهیدان و ایثارگران، توفیق همگان را در مسیر پاسداشت از دستاوردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

محمدمهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی