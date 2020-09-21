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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۵۶

طهرانچی:

دانشگاهیان با الگو از دفاع مقدس برای حل مشکلات کشور گام بردارند

دانشگاهیان با الگو از دفاع مقدس برای حل مشکلات کشور گام بردارند

رئیس دانشگاه آزاد گفت: امیدواریم دانشگاهیان با الگوبرداری از آموزه‌ها و فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس و درک شرایط موجود، بتوانند در حل معضلات و توسعه پایدار موثر عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی، فرا رسیدن ۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

در متن پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

بسمه تعالی

«وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم»

سی و یکم شهریور، یادآور رشادت‌ها و ایثار ماندگار انسان‌های دلیری است که در هشت سال دفاع مقدس در دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با هجوم دشمن به ایران اسلامی، از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

دوران دفاع مقدس، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ایران است و یکی از عوامل هویت‌ساز برای جامعه ایران به شمار می آید. این حماسه عظیم و عزت‌آفرین، نمادی از سرفرازی ملتی است که هیچ گاه مقابل زورگویی و ظلم سکوت نکرده است.

هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای مرور و بازخوانی مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های مردان و زنان شجاعی است که با اراده‌ای بی‌بدیل علیه تجاوز به کشور، به مقابله برخاستند و استقلال خود را معامله نکردند.

نسل ما وظیفه دارد از تجربه خود در دفاع مقدس، برای نسل‌های جدید که این دوره را لمس نکرده‌اند، سخن گفته و این رویداد تاریخی را به شیوه‌ای واقعی ترسیم کند، زیرا ملتی که گذشته خود را فراموش کند، آینده‌ای نخواهد داشت.

بی‌تردید در آن مقطع حساس تاریخی، هدایت‌ها و رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی(ره) و مدیریت مقام معظم رهبری و تمامی مسئولان کشور و همراهی و همدلی فرماندهان دوران دفاع مقدس، برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم زد.

دانشجویان و استادان در سنگر علم و دانش به دنبال تحقق آرمان‌های راستین ملت باشند

امروز ایران اسلامی در شرایطی قرار دارد که دشمن، فرهنگ غنی و پیشرفت علمی و هویتی این سرزمین را نشانه گرفته و در این دشمنی از هیچ ابزار فرهنگی، نظامی، اقتصادی، سیاسی و... غافل نمی‌شود.

نسل جوان به ویژه جامعه دانشگاهی در مقابل این برنامه دشمن، رسالتی خطیر برعهده دارد و امروز به تأسی از همان فرهنگ عاشورایی، محققان، دانشجویان و استادان گرانقدرمان وظیفه دارند در سنگر علم و دانش به دنبال تحقق آرمان‌های راستین ملت باشند و مسیر پیشرفت و توسعه را هموار سازند.

امید دارم جامعه دانشگاهی ما به ویژه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با الگوبرداری از آموزه‌ها و فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس و درک شرایط موجود، بتوانند در حل معضلات و توسعه پایدار کشور بیش از پیش مؤثر عمل کنند.

اینجانب با گرامیداشت هشت سال دوران دفاع مقدس و یاد و خاطره امام راحل و دلاوری های شهیدان و ایثارگران، توفیق همگان را در مسیر پاسداشت از دستاوردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

محمدمهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

کد مطلب 5029269
مهتاب چابوک

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