به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه، مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، طی آیین ویژه‌ای با حضور رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، استادان، کارکنان، دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سالن «ابومهدی المهندس» برگزار شد.

این آیین که پیوندی میان «نشاط علمی» و «فرهنگ مقاومت» بود، با اجرای مجری برنامه و تبیین مهم‌ترین محورهای پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی آغاز شد. در این پیام بر مجهز شدن نسل جوان به سلاح علم و تقوا، شکستن مرزهای دانش، پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی و همچنین تکریم جایگاه استادان و معلمان تأکید شد.

بسترسازی برای حل مسائل کشور و شبکه‌سازی نخبگانی

در ادامه این مراسم، رضوی‌نژاد، رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به تشریح افق‌ها، مأموریت‌ها و رویکردهای تحولی دانشگاه پرداخت و بر ضرورت استفاده حداکثری از توانمندی‌های دانشجویان و استادان تأکید کرد.

رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با تبیین کارکرد اصلی دانشگاه در عصر حاضر اظهار داشت: دانشگاه جامع انقلاب اسلامی یک نهاد شبکه‌ساز است که مأموریت اصلی آن، فراهم کردن بستر رشد برای حل مسائل واقعی کشور ذیل نیازهای عینی جامعه و انقلاب اسلامی است.

رضوی‌نژاد در بخش دیگری از تبیین راهبردهای کلان دانشگاه، به ضرورت افزایش سهم مشارکت نخبگان در حل چالش‌های کشور اشاره کرد و بر توسعه نظامِ اعتباربخشی و ایجاد شبکه‌های تخصصی که فراتر از دیوارهای دانشگاه، مسائل کشور را شناسایی کرده و به صورت خودجوش و هدفمند برای حل آن‌ها اقدام می‌کنند، تاکید کرد.

رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با بازخوانی الگوی حل مسئله در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و خودباوری توانستیم بر پیچیده‌ترین بحران‌ها و کمبودهای لجستیکی غلبه کنیم، امروز نیز دانشگاه نیازمند همان روحیه جهادی است. دانشگاه تراز انقلاب اسلامی باید محیطی باشد که در آن بن‌بست معنا نداشته باشد و دانشجویان و استادان، عبور از موانع علمی و حل گره‌های واقعی کشور را همچون میدان جهاد و ایثار، رسالت تاریخی خود بدانند.

دانشگاه، لبه جنگ علم و فناوری

میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، نیز در این مراسم با اشاره به تغییر ماهیت نبردها در دنیای امروز اظهار داشت: امروز جنگ ما با دشمن، جنگ علم و فناوری است و سرداران و سربازان این جبهه، کسانی هستند که می‌توانند با پیشرفت‌های علمی برای کشور مؤلفه‌های اقتدار ملی خلق کنند. لبه و خط مقدم این نبرد، دانشگاه‌ها هستند؛ کمااینکه تقدیم نزدیک به ۳۰۰ نخبه دانشگاهی شهید گواهی روشن بر این مدعاست.

وی با تأکید بر ترس دشمن از ظرفیت نخبگانی کشور افزود: اینکه دشمن میلیون‌ها دلار برای ترور و حذف فیزیکی یک استاد و نخبه علمی ما هزینه می‌کند، نشان‌دهنده ارزش و اقتدار جامعه علمی پس از انقلاب اسلامی است. افق ما حرکت به سوی «دانشگاه تمدن‌ساز» است و استادان و دانشجویان در خط مقدم این تمدن‌سازی قرار دارند؛ مسیری که مستلزم کادرسازی، شبکه‌سازی، تئوری‌سازی، نهادسازی و توکل به نصرت الهی است.

اجرای نمایش «جنگ ۴۰ روزه» و تجدید میثاق با آرمان‌های ایثار

در بخش فرهنگی این آیین، تئاتری مفهومی با موضوع «جنگ ۴۰ روزه» به روی صحنه رفت. این اثر روایتی از تحول فکری یک شخصیت در جریان حوادث دفاع مقدس و دستیابی به شناختی نوین از ولایت و رهبری بود که بازنگری او در مسیر زندگی را به تصویر کشید و پیام‌آور بیداری و خودباوری شد.

در ادامه، آیین پرچم‌گردانی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مسئولان دانشگاه، استادان و دانشجویان برگزار گردید. پایان‌بخش این مراسم، تجلیل و تقدیر باشکوه از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران حاضر در سالن بود که با اهدای لوح و هدایا، از صبر و ایثار آنان قدردانی شد.