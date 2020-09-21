پراید حامل ۲۰۴ کیلوگرم تریاک به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد، فردی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر به صورت عمده و در اوزان بالا فعالیت داشته و به تازگی مقادیر قابل‌توجهی مواد را از عناصر اصلی قاچاق در شرق کشور تحویل گرفته و مترصد انتقال آن به وسیله یک خودرو پراید به استان‌های مرکزی کشور از جمله استان البرز است.

وی گفت: بلافاصله برای جلوگیری از پخش شدن مواد مخدر در استان‌های مسیر حرکت خودرو، موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اطلاع داده شد و اکیپی از مأموران با پشتیبانی و هدایت اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در محورهای مواصلاتی شهرستان بم مستقر شده و با رصد و پایش خودروهای عبوری در نهایت موفق به شناسایی خودرو متهم شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پس از مدتی تعقیب خودروی حامل مواد مخدر در یک عملیات غافلگیرانه ضمن متوقف کردن خودرو، راننده آن را دستگیر کردند.

سردار محمدیان ادامه داد: در بازرسی از خودرو توقیف شده ۲۰۴ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف که پس از تکمیل پرونده به همراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.