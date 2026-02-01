به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: دیگر به ایالت‌ های دموکرات کمک نمی‌ کنم.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: من به کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی آمریکا دستور دادم تا تحت هیچ شرایطی در اعتراضات و/ یا شورش‌ های شهرهای مختلف دموکرات که به طور ضعیفی اداره می‌ شوند، حضور نخواهیم یافت؛ مگر اینکه و تا زمانی که آنها از ما درخواست کمک کنند.

دونالد ترامپ بهانه دخالت های سرکوبگرانه خود در اعمال محدودیت ها علیه شهروندان کشورش را اینگونه توجیه کرد: با این حال، ما از هر ساختمان فدرالی که توسط این دیوانه‌ها، آشوبگران و شورشیان هدف قرار گیرد، با قدرت تمام محافظت خواهیم کرد.

این در حالیست که دخالت های انتظامی و امنیتی ترامپ به بهانه های واهی مانند موضوع مهاجران در برخی ایالت های این کشور اخیرا به شدت از سوی محافل سیاسی و اجتماعی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.