به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: دیگر به ایالت های دموکرات کمک نمی کنم.
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: من به کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی آمریکا دستور دادم تا تحت هیچ شرایطی در اعتراضات و/ یا شورش های شهرهای مختلف دموکرات که به طور ضعیفی اداره می شوند، حضور نخواهیم یافت؛ مگر اینکه و تا زمانی که آنها از ما درخواست کمک کنند.
دونالد ترامپ بهانه دخالت های سرکوبگرانه خود در اعمال محدودیت ها علیه شهروندان کشورش را اینگونه توجیه کرد: با این حال، ما از هر ساختمان فدرالی که توسط این دیوانهها، آشوبگران و شورشیان هدف قرار گیرد، با قدرت تمام محافظت خواهیم کرد.
این در حالیست که دخالت های انتظامی و امنیتی ترامپ به بهانه های واهی مانند موضوع مهاجران در برخی ایالت های این کشور اخیرا به شدت از سوی محافل سیاسی و اجتماعی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.
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