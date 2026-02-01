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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

ترامپ: دیگر به ایالت‌های دموکرات کمک نمی‌کنم

ترامپ: دیگر به ایالت‌های دموکرات کمک نمی‌کنم

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: به وزیر امنیت داخلی دستور دادم تا تحت هیچ شرایطی در اعتراضات شهرهای مختلف دموکرات، حضور نخواهیم یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: دیگر به ایالت‌ های دموکرات کمک نمی‌ کنم.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: من به کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی آمریکا دستور دادم تا تحت هیچ شرایطی در اعتراضات و/ یا شورش‌ های شهرهای مختلف دموکرات که به طور ضعیفی اداره می‌ شوند، حضور نخواهیم یافت؛ مگر اینکه و تا زمانی که آنها از ما درخواست کمک کنند.

دونالد ترامپ بهانه دخالت های سرکوبگرانه خود در اعمال محدودیت ها علیه شهروندان کشورش را اینگونه توجیه کرد: با این حال، ما از هر ساختمان فدرالی که توسط این دیوانه‌ها، آشوبگران و شورشیان هدف قرار گیرد، با قدرت تمام محافظت خواهیم کرد.

ترامپ: دیگر به ایالت‌های دموکرات کمک نمی‌کنم

این در حالیست که دخالت های انتظامی و امنیتی ترامپ به بهانه های واهی مانند موضوع مهاجران در برخی ایالت های این کشور اخیرا به شدت از سوی محافل سیاسی و اجتماعی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.

کد مطلب 6737154

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
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      پاسخ
      سلام ، مگر این دیوانه قدرت به کسی جز به گوساله پرستان ، منحرفان جنسی و نظایر آن به کس دیگری هم کمک کرده ؟!! گرفتن کمک از دست نجس این فرد چه توجیهی دارد ؟ تماشای قیافه این روان پریش بعداز رای نیاوردن در انتخابات بعدی دیدنی خواهد بود .

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