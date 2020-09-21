مهلت ارسال طرح برای رویداد ملی امتداد تمدید شد/رسیدن به گام دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان رویداد ملی امتداد که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با همت مرکز نوآوری فرهنگی امید در حال برگزاری است، با گذر از مرحله اول خود، پذیرای طرح‌های نوآورانه علاقمندان با محوریت اربعین حسینی است.

رویداد ملی امتداد که با هدف گردآوری و حمایت از طرح‌های نوآورانه محرمی آغاز به کار کرده بود، با بررسی بیش از ۲۰۰ طرح تایید شده، مراحل ارزیابی خود را پشت سر می‌گذارد. طرح‌های برگزیده فراخوان، ضمن تقدیر و اهدای جوایز نقدی، جهت حمایت در اجرا دعوت خواهند شد.

این رویداد در گام دوم خود، با تأکید بر محور موضوعی اربعین و عدم امکان درک فضای معنوی پیاده‌روی آن، از همه اندیشمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود، برای داشتن اربعینی پرشورتر اقدام کنند.

براساس اعلام دبیرخانه این رویداد ملی مهلت ارسال طرح برای رویداد ملی امتداد تا ۱۷ مهرماه مصادف با اربعین حسینی تمدید شده است. علاقمندان می توانند با ارسال طرح خود در سایت فراخوان به نشانی www.emtedaad.com ، در این رویداد ملی شرکت نموده و ضمن بهره‌مندی از هدایای مادی و معنوی آن، امکان اجرایی‌شدن طرح خود را نیز بررسی کنید.

همچنین در صورت نیاز می‌توانید ضمن تماس با دبیرخانه فراخوان (۰۲۱۶۳۴۶۲۳۰۱)، سوالات خود را با برگزارکنندگان رویداد در میان بگذارید.