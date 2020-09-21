به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: فرارسیدن ۳۱ شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های جاودانه مردم شریف میهن عزیزمان است.

امیری اظهار داشت: پایان شهریور ماه بازتاب خاطرات هشت سال دفاع مقدس است روزهایی که ذره ذره خاک میهن اسلامی مان سربلندی ملتی را شهادت می‌دهد که سرافرازانه مقابل دنیای کفر و استکبار مقاوم‌تر از کوه ایستادگی نموده بر بلندای قله افتخار بیرق آزادی را به اهتزاز درآوردند.

وی تاکید کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و استقامت رادمردان و شیر زنانی است که در لبیک به فرمان امام عزیزشان در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران جانفشانی کرده و حماسه‌های ماندگار را بر برگ‌های زرین انقلاب اسلامی ثبت کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این پیام تاکید کرد: بی تردید تأثیر از فرهنگ عاشورای حسینی عامل موثر در تقویت روحیه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بود آزادی خواهانی که با مقاومت باورمند و بی نظیر خویش توانستند دشمنان ایران را به ورطه نابودی بکشانند دفاع مقدس احیا کننده خودباوری مردمی که آنان بار دیگر با اعتماد به نفس و با تلاش و همت حرکت قطار پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را به واسطه نهضت تولید علم شدت بخشیدند و قله‌های رفیع علم و دانش و کارآفرینی و چرخش تولید را فتح نمودند تا شاهد عزت و عظمت کشورمان باشد.

امیری در این پیام یادآورشد: این جانب فرارسیدن هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ای از بزرگترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی را گرامی می‌دارم و از خداوند جل و علا توفیق ادامه راه شهیدان جنگ تحمیلی برای خود به همگان مسالت می‌کنم.