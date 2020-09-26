هیات نظارت بر محتوای فیس بوک از ماه آینده تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هیات نظارت بر فیس بوک که به عنوان یک مرجع درباره محتوای انتشار در این پلتفرم تصمیم می گیرد، از ماه آینده میلادی(اکتبر) فعالیت خود را آغاز می کند.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت اعلام کرد: دو سال قبل در پی انتقادات شدید درباره روند کند حذف اخبار جعلی، نفرت پراکنی و کمپین های مخرب در این پلتفرم، هیاتی نیمه مستقل ایجاد کرد. وظیفه این هیات تصمیم گیری درباره چالش های محتوایی (مثلا چه زمان پست های فیس بوک و اینستاگرام نفرت پراکنی به حساب می آیند) است.

او در بیانیه ای اعلام کرد: ما هم اکنون مشغول آزمایش سیستم های فنی جدیدی هستیم که به هیات نظارت اجازه بررسی پرونده های مربوط به محتواهای مختلف را می دهد. همچنین کاربران نیز از طریق این سیستم می توانند نسبت به رای هیات نظارت فیس بوک درباره محتوا اعتراض کنند.

اگر آزمایش این سیستم طبق برنامه ریزی ها تکمیل شود، هیات نظارتی فیس بوک در اواسط یا اواخر اکتبر می تواند بررسی پرونده ها را آغاز کند.

البته قبلا پیش بینی می شد این هیات از اوایل ۲۰۲۰ میلادی فعالیت خود را آغاز کند اما این روند به تعویق افتاد.

هیات نظارت فیس بوک یک گروه چندملیتی است که حقوق دانان و کارشناسان حقوق بشر و روزنامه نگاران اعضای ۲۰نفره آن را تشکیل می دهند.