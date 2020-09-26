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۵ مهر ۱۳۹۹، ۷:۳۵

سخنگوی جنبش حماس:

تداوم شهرک سازی کشورهای حامی عادی سازی روابط را رسوا کرد

تداوم شهرک سازی کشورهای حامی عادی سازی روابط را رسوا کرد

سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بر خلاف ادعای کشورهای حامی عادی سازی روابط، به شهرک سازی ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که تداوم اجرای پروژه های شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین، دروغ های کشورهای حامی عادی سازی روابط را رسوا کرد.

وی افزود: تصویب طرح جدید توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر ساخت ۵ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری نشان داد کشورهایی که توافقنامه سازش با این رژیم امضا کرده اند چقدر دروغ می گویند.

حازم قاسم بیان کرد: چنین تصمیم گیری هایی، بیانگر حجم جنایتی است که حامیان عادی سازی روابط با رژیم استعمارگر صهیونیستی مرتکب آن شده اند.

وی اضافه کرد: ما از همان ابتدا اعلام کردیم که امضای چنین توافقنامه هایی، باعث تشویق تل آویو برای ارتکاب جنایات بیشتری علیه ملت فلسطین می شود.

پیش از این، کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، ادعا کرده بودند که توقف شهرک سازی ها، عامل امضای این توافقنامه ها است.

کد مطلب 5032683
فاطمه صالحی

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