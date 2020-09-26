تداوم شهرک سازی کشورهای حامی عادی سازی روابط را رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که تداوم اجرای پروژه های شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین، دروغ های کشورهای حامی عادی سازی روابط را رسوا کرد.

وی افزود: تصویب طرح جدید توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر ساخت ۵ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری نشان داد کشورهایی که توافقنامه سازش با این رژیم امضا کرده اند چقدر دروغ می گویند.

حازم قاسم بیان کرد: چنین تصمیم گیری هایی، بیانگر حجم جنایتی است که حامیان عادی سازی روابط با رژیم استعمارگر صهیونیستی مرتکب آن شده اند.

وی اضافه کرد: ما از همان ابتدا اعلام کردیم که امضای چنین توافقنامه هایی، باعث تشویق تل آویو برای ارتکاب جنایات بیشتری علیه ملت فلسطین می شود.

پیش از این، کشورهای حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، ادعا کرده بودند که توقف شهرک سازی ها، عامل امضای این توافقنامه ها است.