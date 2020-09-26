پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت از استفاده اضطراری واکسن کرونا چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یکی از مقامات بهداشتی چین ادعا می کند این کشور قبل از آغاز برنامه جنجالی استفاده اضطراری واکسن کووید۱۹ روی داوطلبان، تفاهم و پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرده بود.

این در حالی است که چین قبل از تایید کامل ایمنی و کارآمدی واکسن کووید ۱۹ بالقوه در آزمایش های بالینی، از ماه جولای تحت برنامه استفاده اضطراری آن را به صدها هزار نفر تزریق کرده است.

حال آنکه برخی کارشناسان و توسعه دهندگان واکسن در غرب نسبت به استفاده زودهنگام واکسن های بالقوه کووید ۱۹ قبل از تکمیل آزمایش های بالینی هشدار داده اند.

ژنگ ژونگوی یکی از مقامات حاضر در کمیسیون بهداشت ملی چین روز گذشته اعلام کرد کابینه دولت این کشور طرح آزمایشی برای استفاده از واکسن کووید ۱۹ را در پایان ماه ژوئن تایید کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از تایید طرح ما به مقامات مرتبط در سازمان بهداشت جهانی در چین اطلاع رسانی کردیم و پشتیبانی و تفاهم آنها را دریافت کردیم.

از سوی دیگر ماری آنجلا سیامو «دستیار رئیس سازمان جهانی بهداشت برای دسترسی به داروها و محصولات بهداشتی» در خصوص دسترسی به داروها و محصولات بهداشتی گفت: کشورها در خصوص قانونگذاری ملی برای اجرای طرح استفاده اضطراری یک محصول بهداشتی اختیار دارند. چین و کشورهای دیگر نیز همین روش را برای محصولات دارویی مختلف اجرا کرده اند.

در حال حاضر در چین ۱۱ واکسن در مرحله آزمایش بالینی و ۴ واکسن در مرحله سوم آزمایش های بالینی هستند.