به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با حضور ویدئو کنفرانسی فرمانداران استان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان ضمن بیان اینکه کارشناسان اداره کل آموزش‌وپرورش استان از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون یک هزار و ۳۴ بازدید از مدارس داشتند، ابراز داشت: هدف از این بازدیدها رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مقابله با شیوع کرونا ویروس در مدارس استان بوده است.

وی ضمن بیان اینکه در اکثر مدارس شیوه پروتکل‌ها رعایت می‌شود، افزود: بیشتر دانش آموزان استان سمنان در بستر سامانه‌های تعریف‌شده وزارت آموزش‌وپرورش به صورت غیرحضوری در حال تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه بر اساس آمار ۵۵ درصد از کلاس‌های درس شرق استان حضوری است، ابراز داشت: ۳۵ درصد از این دانش‌آموزان برای آموزش‌وپرورش در این مدارس حضور پیدا می‌کنند.

دستورانی بابیان اینکه ۴۵ درصد از مدارس مرکز و غرب استان سمنان به صورت حضوری است، در ادامه تصریح کرد: تنها ۱۵ درصد دانش آموزان برای تحصیل در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه این آمادگی وجود دارد که محدودیت‌های جدید برای کاهش کلاس‌های حضوری درس در استان اعمال شود، افزود: این اقدام برای سلامت دانش آموزان و معلمان در دستور کار خواهد بود.