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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

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یاد یاران کاشانی در دوران ۸ سال دفاع مقدس

یاد یاران کاشانی در دوران ۸ سال دفاع مقدس

کاشان - بعد از گذشت حدود ۳۲ سال از دوران جنگ، هنوز هم یاد یادگاران دوران دفاع مقدس شیرین و امیدوار کننده است،رزمندگانی که با اقتدا به حضرت سیدالشهدا جان برکف به سوی جبهه ها می شتافتند.

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خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: محرم و صفر در کنار همه عرض ارادت‌ها به خاندان عصمت و طهارت و امام حسین و یاران باوفایش یادآور هم پیمانی رزمندگان دوران دفاع مقدس با راه و سیره مقتدای آزادگی جهان نیز هست.

بعد از گذشت حدود ۳۲ سال از دوران جنگ، هنوز هم یاد یاران ماندگار دفاع مقدس حماسه آفرین و امیدوار کننده است؛ رزمندگانی که با اقتدا به راه مولا و سرور خویش حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جان برکف به سوی جبهه‌های حق علیه باطل می‌شتافتند.

در این فیلم با نوای حماسی «رو به سوی کعبه دل‌ها کنید»، تعدادی از رزمندگان کاشانی هشت سال دفاع مقدس را پیش از اعزام به خط مقدم کربلای جبهه‌ها را مشاهده می‌کنید که پیش از اعزام در حال مرور نهایی برنامه‌های عملیات هستند.

کد مطلب 5049041

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