سوگواری درغم امام مهربانی/ عزاداری با حفظ سلامتی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، استان سمنان رخت عزای امام رضا (ع) امام مهربانی‌ها را بر تن کرد تا یک بار دیگر اشک و حسرت در دل‌های مردم متدین و خدا شناس این دیار بنشیند. اشک از شهادت امام شأن و حسرت از دوری و فاصله چند کیلومتری تا بارگاهش که امسال شرایط، آن را دست نیافتنی کرده است.

سمنان به واسطه همجواری با استان خراسان رضوی لقب خادم الرضا (ع) را دارد و لذا آئین شهادت آن امام همام برای مردم این استان دارای اهمیتی بسزا است هر ساله برپایی موکب‌های عزاداری و خدمات رسانی به زائران رضوی مهمترین رسالت مردم دیار قومس بعد از عزاداری شهادت امام هشتم (ع) بود.

عزاداری در شرایط مخصوص

امسال اما کرونا شرایط را به گونه‌ای کرده که آئین شب و روز شهادت امام رضا (ع) با تعدادی اندک از مردم در جمع‌هایی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و مسائل بهداشتی برگزار شده است. موکب‌های صوتی نیز در سراسر شهر، عزاداری پخش می‌کنند و مردم را در این سوگ آل الله (ع) سهیم ساخته‌اند.

امسال خیلی از عاشقان رضوی در استان سمنان به جای حضور در مشهد الرضا (ع) که به دلیل مسائل بهداشتی ممکن نیست، هزینه سفرشان را صرف امور خیریه کرده‌اند و به خصوص تقارن این ایام با سال تحصیلی سبب شده تا به کمک دانش آموزان نیازمند بشتابند. در دو روز گذشته اکیپ‌های مختلف در دامغان، شاهرود و میامی و… به میان دانش آموزان مناطق محروم رفته و بین آن‌ها تبلت و لوازم مورد نیاز تحصیلی توزیع کردند موضوعی که در سیره رضوی نهفته است.

تبیین ویژگی‌های امام رضا (ع)

یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در این ایام ترویج سبک و سیره رضوی در بین مردم است، آنطور که امام جمعه آرادان می‌گوید: تبیین سیره امام رضا (ع) و همچنین بین ویژگی‌های اخلاقی ایشان سبب می‌شود تا بتوانیم برای جوانان جامعه‌مان یک الگوی ویژه از تدبیر، حسن خلق، مهربانی، درایت و ده‌ها صفت پسندیده بسازیم که در وجود امام هشتم (ع) قرار دارد.

حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا با بیان اینکه در دنیای امروز بیش از هر زمان باید به ترویج سیره رضوی اهمیت داد، بیان کرد: اخلاق مداری و ترویج محسنات در زمره مسائلی است که ترویج و تبیین سیره اهل بیت (ع) به خصوص امام مهربانی‌ها که حضور با برکتش در ایران سبب شده تا ذهن جوانان بیشتر برای معارفش آماده باشد، الزامی و پوشش دهنده یک نیاز جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های بارز امام رضا (ع) اخلاق حسنه بود که امروز در دنیای کنونی بسیار نیاز است تا ما جوانانمان را با خلق نیک اسلامی آشنا سازیم و به نظر می‌رسد مناسبت‌هایی از جمله شهادت امام رضا (ع) بهترین فرصت‌ها برای این منظور باشند.

سیره رضوی ترویج شود

امام جمعه میامی نیز با اشاره به سیره امام رضا (ع) بیان کرد: یکی از وجوه تمایز مردان خدا و آل الله (ع) از دیگران این است که این بزرگان خداوند را محور امور و زندگی شأن بنا کرده‌اند و امام رضا (ع) نیز از عشق الهی مملو بود و لذا این عشق انسان را به جایی می‌رساند که همه ذکرش خدای متعال می‌شود.

حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور با بیان اینکه وقتی سیره امام رضا (ع) را مورد مطالعه قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که ارتباط با خدای متعال توسط ایشان تا چه اندازه در زندگی محور و اولویت بوده است، بیان کرد: کسی که گام در راه خدا بگذارد مگر می‌شود که نتواند راه درست را از بد تشخیص دهد. از سوی دیگر ایشان ساده زیست بودند و امورات شأن را خود شأن انجام می‌دادند موضوعی که امروز در بین مسئولان ما کمتر دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه سبک زندگی حضرت رضا (ع) باید سرمشق و الگوی جوامع بشری قرار گیرد، ابراز داشت: روش زندگی و اصول حاکم بر رفتار و عمل امام رضا (ع) به عبارت صحیح همان حیات طیبه ای است که بارها و بارها درباره آن در فقه اسلامی و شیعی بحث شده است لذا می‌بایست سیره ایشان را به جامعه شناساند.

گرامی‌داشت سالروز شهادت امام رضا (ع) برای مردم استان سمنان دارای اهمیتی بسزا است لذا محدودیت‌های روز نتوانسته جلویشان را بگیرد و با ابتکاراتی به عزاداری شهادت آن امام بزرگ پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به ارائه برنامه‌های مذهبی شامل کلیپ، سخنرانی مذهبی، احادیث و مدیحه سرایی و… در رثای امام هشتم (ع) توسط هیئت‌های مذهبی استان در فضای مجازی اشاره کرد.