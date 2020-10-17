۱۵ پروژه ورزشی در سیستان و بلوچستان افتتاح می شود

ادهم کرد زابلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته تربیت بدنی امسال با شعار «ایران همدل، ایران فعال» از ۲۴ مهر ماه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه، در این هفته ۱۵ پروژه ورزشی در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری می‌رسد، افزود: در این هفته دوچرخه سواران استان به کرمان سفر می‌کنند و بر مزار شهید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا می‌کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اتمام پروژه‌های بالای ۷۰ درصد در اولویت ورزش و جوانان استان قرار دارد و در تلاشیم تا پایان امسال به اتمام برسند.

وی گفت: در بحث مشارکت‌های اجتماعی نیز با تشکیل ۱۶۵ سمن اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان رتبه دوم کشور را کسب کرده و در حوزه پژوهش نیز برتر شناخته شده ایم.

کرد زابلی با اشاره به اینکه برای ۱۵ زمین ورزشی سند صادر شده است، افزود: هم اکنون ۶۰ هزار بیمه ورزشی در استان سیستان و بلوچستان صادر شده که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.