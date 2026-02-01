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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

با چهار ماه تعویق؛

زمان انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد

زمان انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد

با طرح و تصویب در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، انتخابات دوره آتی این کمیته دی ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن) در محل ساختمان این کمیته برگزار شد، در مورد زمان انتخابات این کمیته بحث و بررسی شد.

بر این اساس مقرر شد تا انتخابات کمیته ملی المپیک دی ماه سال آینده (۱۴۰۵) برگزار شود.

دوره چهارساله ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای هیئت رئیسه و اجرایی این کمیته ۶ شهریور سال آینده به پایان می رسد اما از آنجا که بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر برگزار می شود، برگزاری با تاخیر انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.

بدین ترتیب و با توجه به زمان مقرر، انتخابات با چهار ماه تعویق برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6736448
زینب حاجی حسینی

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