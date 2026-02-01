زمان انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که امروز (یکشنبه ۱۲ بهمن) در محل ساختمان این کمیته برگزار شد، در مورد زمان انتخابات این کمیته بحث و بررسی شد.

بر این اساس مقرر شد تا انتخابات کمیته ملی المپیک دی ماه سال آینده (۱۴۰۵) برگزار شود.

دوره چهارساله ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای هیئت رئیسه و اجرایی این کمیته ۶ شهریور سال آینده به پایان می رسد اما از آنجا که بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر برگزار می شود، برگزاری با تاخیر انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.

بدین ترتیب و با توجه به زمان مقرر، انتخابات با چهار ماه تعویق برگزار خواهد شد.