پایان کار شطرنج بازان ناشنوای ایران در مسابقات جهانی بدون مدال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، اولین دوره مسابقات آنلاین قهرمانی جهان شطرنج ناشنوایان در بخش بزرگسالان با حضور شطرنج بازان برتر دنیا به صورت آنلاین برگزار شد و چهار شطرنج باز کشورمان با شکست برابر حریفان خود از کسب مقام در این مسابقات بازماندند.

قنبری، صداقت جو، فردین فرد و گرمسیری شطرنج بازان ناشنوای کشورمان در رقابت‌های جهانی بودند که در پایان به ترتیب در جایگاه پانزدهم، چهل و هفتم، چهل و نهم و شصتم قرار گرفتند.

مسابقات شطرنج قهرمانی ناشنوایان جهان در بخش بانوان و رده سنی جوانان هفته گذشته برگزار شد که مژده غضنفری با کسب ۱۲ امتیاز نایب قهرمان شد و آرمین رحمت پور و پوریا جمالی در رده سنی جوانان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.