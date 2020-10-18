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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۹:۴۴

پایان کار شطرنج بازان ناشنوای ایران در مسابقات جهانی بدون مدال

پایان کار شطرنج بازان ناشنوای ایران در مسابقات جهانی بدون مدال

نمایندگان ایران در مسابقات شطرنج آنلاین آنلاین قهرمانی ناشنوایان جهان بدون کسب مدال و جایگاه قابل توجه به کار خود در این رقابت‌‎ها پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، اولین دوره مسابقات آنلاین قهرمانی جهان شطرنج ناشنوایان در بخش بزرگسالان با حضور شطرنج بازان برتر دنیا به صورت آنلاین برگزار شد و چهار شطرنج باز کشورمان با شکست برابر حریفان خود از کسب مقام در این مسابقات بازماندند.

قنبری، صداقت جو، فردین فرد و گرمسیری شطرنج بازان ناشنوای کشورمان در رقابت‌های جهانی بودند که در پایان به ترتیب در جایگاه پانزدهم، چهل و هفتم، چهل و نهم و شصتم قرار گرفتند.

مسابقات شطرنج قهرمانی ناشنوایان جهان در بخش بانوان و رده سنی جوانان هفته گذشته برگزار شد که مژده غضنفری با کسب ۱۲ امتیاز نایب قهرمان شد و آرمین رحمت پور و پوریا جمالی در رده سنی جوانان در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

کد مطلب 5050238

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