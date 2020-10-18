کاوشگر ناسا با تغییر شکل سیارات را کاوش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، یکی از چالش های اکتشاف در سیارات دیگر، اختلاف در سطحی است که کاوشگر روی آنها حرکت می کند. ممکن است سطح سیاره مسطح باشد که حرکت وسیله نقلیه چرخ دار روی آن راحت است، اما اگر سطح شیب دار باشد، چالش های بیشتری به وجود می آید. به همین دلیل است که ناسا مشغول توسعه نوع جدیدی از کاوشگر است که شکل آن با توجه به محیط تغییر می کند.

این ابزار « دوآکسل» (DuAxel) نام دارد و در حقیقت از دو کاوشگر تشکیل شده که هرکدام ۲ چرخ دارند و آکسل نامیده می شوند. در کل این وسیله نقلیه ۴ چرخ می تواند روی سطوح صخره ای مسافت قابل توجهی را طی کند. اما هنگامیکه به منطقه ای چالش برانگیزی می رسد، دو آکسل از یکدیگر جدا می شوند و یکی از آنجا در مکان خود باقی می ماند. اما آکسل دیگر به جلو حرکت می کند.

دو بخش کاوشگر به وسیله طنابی به یکدیگر متصل می مانند. به این ترتیب یک اکسل می تواند اشیایی که دسترسی به آنها سخت است را بررسی کند و همزمان به نیمه دیگر خود متصل بماند.

محققان ناسا برای بررسی عملکرد این کاوشگر، نمونه ای از آن را در صحرای مجاوه در ایالت کالیفرنیا آمریکا آزمایش کردند. عیسی نسناس، یکی از مهندسان رباتیک در آزمایشگاه JPLناسا در این باره می گوید: دوآککسل در آزمایش ها عملکرد خوبی داشت و به طور موفقیت آمیز توانایی خود برای حرکت روی سطحی چالش برانگیز را نشان داد. با کمک دوآکسل می توان سطح سیاراتی مانند ماه،مریخ، عطارد و احتمالا سیارات یخی مانند اروپا(قمر سیاره مشتری) را بررسی کرد.