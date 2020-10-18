امسال با فلسفه جدیدی تمرینات را آغاز می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری عصر امروز در حاشیه تمرینات تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به اینکه تاکنون سه مرحله اردو در شهرهای اهواز، تهران و کردان کرج برگزار کردیم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این چهارمین بخش تمرینات پیش فصل ما است و فردا عازم تهران خواهیم شد تا یک مسابقه تدارکاتی با آلومینیوم اراک داشته باشیم و پس از آن به اهواز باز خواهیم گشت.

وی با بیان اینکه بازی با نفت مسجدسلیمان آخرین دیدار تدارکاتی ما خواهد بود، افزود: ما هنوز سه جای خالی داریم و توانایی لازم را برای جذب بازیکنان مورد نیاز مربی خواهیم داشت که اگر مربی در بازی‌های تدارکاتی پیش رو احساس بکند که بازیکنی نیاز دارد، نسبت به جذب آن اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بیان اینکه نفرات زیادی از بازیکنان فصل گذشته را حفظ کردیم، بیان کرد: تنها سه نفر از جمع ما جدا شدند که امید می‌رود بازیکنان جانشین به خوبی جای آنها را پر کنند و بتوانیم کار را از اول فصل با قدرت شروع کنیم.

آذری به زمان بازی‌های تیم فولاد خوزستان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا اشاره کرد و گفت: برنامه‌های بازی‌های فولاد در مرحله حذفی آسیا چهارم و هفده دی‌ماه امسال خواهد بود که امید است با آمادگی کامل وارد این بازی‌ها شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد خوزستان در پایان نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با ۵۱ امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت و جواز حضور را در مرحله حذفی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به دست آورد.