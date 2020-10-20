آسیب کرونا به ۴۰ هزار واحد تولیدی در قم

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا خسارت‌های زیادی را به مشاغل مختلف وارد کرد، گفت: ۴۰ هزار واحد صنفی، صنعتی و تولیدی کرونا متأثر شدند و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز برای گرفتن بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اینکه آسیب‌های ناشی از کرونا در بخش‌های مختلف متفاوت بوده است، افزود: در بخش صنعت هزار میلیارد تومان، در بخش گردشگری ۱۵۸ میلیارد تومان و در بخش کشاورزی ۱۰۰ میلیارد تومان به واحدهای مرتبط ضرر وارد شده است.

وی با تاکید بر اینکه در گام نخست ۶۴۲ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده است، ادامه داد: برای تزریق منابع مالی به واحدهای یاد شده ۷۲ میلیارد تومان اعتبار، اختصاص داده شده است.