آزمایشگاه کلن آلمان آنالیز تست دوپینگ ورزشکاران ایران رامتوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بدهی سنگین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) به آزمایشگاه کلن آلمان موضوعی است که پیش از این خبرگزاری مهر در مطالب مجزا به آن پرداخته بود و حتی در آخرین مطلب با عنوان «خطر توقف آنالیز تست دوپینگ ورزشکاران ایران در آزمایشگاه کلن» به تبعات عدم اقدام به موقع برای تسویه حساب اشاره کرده بود.

این تبعات در نهایت با نامه رسمی مسئولان آزمایشگاه کلن به نادو خود را نشان داد. در این نامه که به تاریخ ۱۵ اکتبر برای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان ایمیل شده، مسئولان آزمایشگاه کلن ضمن اعلام متوقف کردن آنالیز تست‌های دریافتی از ورزش ایران، ادامه همکاری با نادو را به بعد از پرداخت بدهی و تسویه حساب موکول کردند.

مسئولان آزمایشگاه کلن در عین حال بابت اقدام پیش بینی شده عذرخواهی کرده و تاکید داشتند که ۱۱۰ هزار و ۱۵۳ یورو، مبلغ بدهی نادو ایران به این آزمایشگاه است که باید پرداخت شود.

در واقع بدهی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به آلمانی‌ها بابت ۵ صورت حساب مجزایی بود که از آنها دریافت شده اما اقدامی برای پرداخت انجام نشده بود. مسئولان آزمایشگاه کلن بعد از هر مرحله دریافت نمونه گیری به عمل آمده از ورزشکاران ایران، صورتحساب مربوطه را به صورت مجزا تهیه و ارسال می‌کنند.

آخرین صورتحسابی که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از آلمان دریافت کرد مربوط به ۵۲ نمونه‌ای بود که جهت آنالیز و اعلام نتیجه در اختیار آزمایشگاه کلن قرار گرفته بود. این صورتحساب دو هفته پیش برای نادو ایمیل شد در حالی که این نهاد بابت چهار صورتحساب قبلی همچنان بدهکار بود.

در هر صورت اینکه آزمایشگاه کلن بر اساس مکاتبه رسمی با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ فعلاً آنالیز تست دوپینگ ورزشکاران ایران را از دستور کار خارج کرده این در حالی است که آزمایشگاه قطر هم فعلاً در این زمینه با ایران همکاری ندارد.

همکاری نادو ایران با آزمایشگاه قطر از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. مسئولان این آزمایشگاه اما در شرایط پاندومی کرونا، دریافت هر نمونه از ورزش ایران و آنالیز آن را مشروط به همراه داشتن تست کرونا عنوان کرده‌اند. آنها برای اطمینان از اینکه ورزشکاری که قرار است نمونه آن در آزمایشگاه‌شان آنالیز شود به کرونا مبتلا نیست، چنین شرطی گذاشته‌اند. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران اما با این شرط مخالفت کرد و بر همین اساس طی دو سه ماه گذشته نمونه‌ای جهت آنالیز برای قطر ارسال نشد.

البته اینکه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ علاوه بر بدهی به آلمان، به قطری‌ها هم ۹.۷۱۵ دلار بدهکار است.