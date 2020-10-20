به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل باشگاه تراکتور گفت: همه ما یک هدف داریم که آن هم موفقیت تراکتور در میادین داخلی و بین المللی است.

وی افزود: انتقاداتی که مبتنی بر دلیل و برهان باشد کمک بزرگی برای ما خواهد بود. اعتقاد دارم از هر ۱۰ نقدی که صورت می‌گیرد، اگر حتی دو نقد واقعیت داشته باشد و مسئول بتواند از آن استفاده کند، می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور با اشاره به برنامه‌های این باشگاه برای فوتبال پایه، خاطرنشان کرد: اعتقادم این است که اگر به فوتبال پایه اهمیت ندهیم باید فوتبال را تعطیل کنیم. برنامه ما این است که پایه را حتی حرفه‌ای تر از تیم بزرگسالان پیش ببریم. اعتقاد دارم اگر تیم‌های پایه ساختار خوبی داشته باشند، مطمئناً در ۵-۶ سال آینده نیاز نداریم از جای دیگری بازیکن بیاوریم.

علیپور ادامه داد: از تجربیات پیشکسوتان و مربیان پایه نیز استفاده می‌کنیم. اگر شرایط مهیا باشد که تاکنون هم بوده و آقای زنوزی هم به این موضوع علاقه مند است، باید توجه بیشتری به آکادمی داشته و در شهرستان‌ها حضور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اگر به تیم‌های پایه ارزش ندهیم فوتبال ارزشی ندارد، ادامه داد: البته بحث حرفه‌ای در این خصوص کاملاً جدا است. سعی می‌کنیم برای کشف استعدادهای فوتبال به شهرستان‌ها برویم تا بتوانیم بازیکن‌سازی کنیم. بازیکنان خوبی در تبریز داریم اما متأسفانه در تیم‌های دیگر بازی می‌کنند که ما می‌توانیم در تیم‌های بومی خود استفاده کنیم.

علیپور سپس با اشاره به اینکه خودکفایی در بازیکن و استفاده از بازیکنان پرورش داده از اهداف باشگاه تراکتور است، افزود: باید در این خصوص از ظرفیت‌های شهرستان‌های آذربایجان شرقی استفاده کنیم. باید به مدارس فوتبال تبریز توجه کنیم تا بازیکن بومی استعدادیابی و پرورش یابد.

مدیر عامل باشگاه تراکتور در خصوص تیمداری تراکتور در سایر رشته‌های ورزشی نیز گفت: اگر باشگاهی فقط تیم فوتبال داشته باشد نمی‌تواند به آن باشگاه گفت. ما باید به فکر راه اندازی دیگر رشته‌ها همچون والیبال و بسکتبال نیز باشیم.

علیپور سپس در خصوص فصل نقل و انتقالات لیگ برتر نیز با بیان اینکه فضای نقل و انتقالات بسیار مسموم است، ادامه داد: متأسفانه برخی از بازیکنان با کیفیت قرارداد بلند مدت با باشگاه‌هایشان دارند و متأسفانه ما کمی عقب ماندیم.

وی افزود: با برخی از بازیکنان می‌توانستیم به توافق برسیم ولی این کار اخلاقی نبود که با بازیکنی که با باشگاهش قرارداد دارد وارد مذاکره شویم.

مدیر عامل باشگاه تراکتور در خصوص وضعیت رشید مظاهری نیز گفت: مظاهری با توسل به یک بند در قرارداد توانسته قرارداد خود را فسخ کند که تا این لحظه در خصوص پرونده او ابلاغ رسمی به ما نرسیده است.

وی در خصوص نیازهای تیمش برای جذب بازیکن نیز گفت: در خط دفاع و خط حمله به بازیکن نیاز داریم که در این خصوص باید سرمربی تیم و کادر فنی نظر دهند.

علیپور با اشاره به اینکه در فوتبال ایران فقط پول حرفه‌ای است، گفت: در بقیه موضوعات فوتبال ایران در حد و اندازه فوتبال افغانستان هم نیست.